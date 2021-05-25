От Щербаня до Мкртчана: Скандальный сериал нардепа Таруты

У второго номера фракции “Батькивщины” есть дивная особенность. Если у партнеров возникают проблемы, он, засучив рукава, принимается дерибанить собственность их наследников. Так было с Евгением Щербанем, так происходит сегодня с Олегом Мкртчаном. На месте Юлии Владимировны мы бы серьезно напряглись: не ровен час с ней что-то, и Сергей Алексеевич бросится “помогать” Жуже.

Впрочем шутки шутками, но не наказанное 25 лет назад преступление не стало для Таруты уроком, скорее — наоборот. И вполне логично привело к криминальному рецидиву уже в наши дни. В результате снятый в прошлом году Евгением Щербанем-младшим фильм “Наследник” об обстоятельствах разграбления собственности его отца Тарутой и Ахметовым грозит превратиться в сериал.

На фото – Эдуард Мкртчан

На днях стала известная история того, как наш “герой” покушается уже на имущество сына другого акционера “Индустриального союза Донбасса” Олега Мкртчана. По словам Эдуарда Мкртчана, Тарута не ограничился тем что привлекал чеченцев, близких к Рамзану Кадырову, для разбирательств с Мкртчаном-старшим, но и фактически сдал его российским следователям, оклеветав своего “названного брата” во время допроса в ресторане где-то под Смоленском.

При этом Сергей Алексеевич на голубом глазу утверждает, что не понял как его вывезли в РФ.

“Он не увидел ни гигантской бетонный знак с российским флагом, который стоит на въезде в Россию, ни пограничный пункт с таможней. Ни то, что он ехал в сторону России больше трех часов, ни российский телефон на громадном плакате на парковке самой “Тихой заводи” (ресторан, где проводились следственные действия), ни место допроса в протоколе. С 2017 года ФСБ установило режим пограничной зоны вдоль границы с Беларусью. На въездах в Псковскую, Брянскую и Смоленскую области были установлены пункты пропуска и предупреждающие знаки с флагами и гербами. То есть не заметить проезд границы невозможно”, — комментирует заявление Таруты Эдуард Мкртчан.

“УкрРудПром” уже рассказывал о деталях этой потрясающей истории, когда губернатор Донецкой области на момент российского вторжения 2014-2015 годов не просто в итоге слил Донбасс агрессору, но и открыто пошел на сделку с Кремлем, дав в 2018 году показания на гендиректора ИСД, который уже на тот момент находился в московском СИЗО.. В итоге Олег Мкртчан получил 9 лет российских лагерей.

Очевидной мотивацией предательства Таруты было желание нормализовать свои отношения с российским государственным Внешэкономбанком, который еще в 2009 году стал мажоритарным акционером “Индустриального союза Донбасса”. Но в итоге Сергей Алексеевич не получил свои “30 серебренников”: ВЭБ не только не собирается формировать с участием украинского нардепа органы управления всей ИСД, но даже передавать под его контроль фактически последний крупный актив бывшей донецкой корпорации — венгерский металлургический завод ISD Dunaferr.

По словам Эдуарда Мкртчана, с ноября 2020 года Тарута предпринял несколько попыток рейдерского захвата этого завода: “Сначала его дочь Татьяна, пользуясь тем, что является членом совета директоров ISD Dunaferr, попыталась сменить все руководство, потом завод пытались захватить люди Таруты с фальшивыми доверенностями и титушками… На заводе говорят, что названный Тарутой “какой-то украинец с доверенностью Внешэкономбанка”, некий Франц Владимир Фон Габсбург-Лотринген, пытался проникнуть на завод вместе с его дочерью Татьяной… Например, есть доверенность якобы от имени ВЭБа на управление венгерским заводом на имя этого Франца Владимира Габсбурга-Лотрингена, хотя сам ВЭБ отрицает наличие такой доверенности. В апреле около 50 “спортсменов” с бритыми головами пришли на территорию венгерского завода во главе с Иштваном Мико, у которого якобы есть доверенность от имени Steelhold Limited, с целью захвата завода, но им помешала полиция”.

Несмотря на то, что Олег Мкртчан последние 3 года назад находится в российской тюрьме, он тем не менее фактически выиграл у Таруты суд в Лондоне. Хотя Олегу Артушевичу и не вернули спорные активы, британский судья не просто признал Сергея Алексеевича “неудовлетворительным свидетелем” (фактически обвинив украинского нардепа во лжи), но и возложил на него компенсацию юридических расходов Мкртчана и бывшего акционера ИСД Виталия Гайдука.

На фото – Сергей Тарута

Один из лидеров “Батькивщины” до сих пор не выплатил миллионы фунтов судебных издержек. Вместо этого он решил “заняться бизнесом” сына Олега Мкртчана. По словам Эдуарда, “Сергей Алексеевич почему-то считает, что может претендовать на два моих актива: транспортно-логистический бизнес и бизнес по переработке металлоотходов… Важно то, что сейчас Тарута ходит и всем предлагает купить у него эти активы, которые принадлежат мне и моему партнеру (Виталию Гайдуку). Я не понимаю, на каких основаниях Сергей Алексеевич занимается этим. Более того, я вам скажу, что вооруженные люди ходят по Киеву от его лица и угрожают мне по поводу этих активов… Мне звонят и говорят: “Эдуард, но это же вы владеете этой компанией? А как от лица Сергея Алексеевича проводят переговоры об оценочной стоимости активов без вас?”

Все-таки необходимо признать, что Тарута — азартный игрок, умеющий задирать ставки. Это уже стоило ему ИСД, на который он набрал, по его собственному признанию, 3 млрд долларов кредитов.

Несмотря на крах “Индустриального союза Донбасса” Сергей Алексеевич не опускает руки. Строит политическую карьеру в одной из крупнейших фракций Рады. Параллельно сотрудничает с силовиками и бандитами страны-агрессора. Стал героем самого популярного в Украине фильма-расследования. Игнорирует решение Высокого суда Ее Величества. Наконец, пытается отжать чужой бизнес по старой памяти. И все это происходит в одной и той же Вселенной, которая отчетливо дает понять, что запас везения конкретно взятого Таруты подходит к концу.

Автор: Никита Афанасьев

Источник: “Укррудпром”