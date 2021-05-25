Після розлучення з Піттом Анджеліна Джолі знайшла розраду в компанії жінки

45-річна Анджеліна Джолі зблизилася з жінкою після скандального розставання з Бредом Піттом. З моменту офіційного розірвання шлюбу пройшло більше 5 років, але чоловік і жінка досі не вирішили свої конфлікти.

Інсайдер з оточення Джолі розповів зарубіжній пресі, що знаменитість досі до кінця не оговталася від пережитого стресу – крім втрати актрисі довелося справлятися з нескінченними судами і проблемами зі здоров’ям. Зараз її активно підтримують друзі, а особливо зірка серіалу «Анатомія пристрасті» Еллен Помпео.

«Анджеліна і Еллен знають один одного вже багато років. Але вони дуже зблизилися саме під час коронавірусної ізоляції, тому що їхні діти дуже близько спілкуються», – розповіли ЗМІ.

Саме друзі врятували Джолі від клінічної депресії, на межі якої вона виявилася за підсумком.

«У Анджеліни є міцна система підтримки, яка в основному складається з її домашнього персоналу, її брата Джеймса і жменьки дуже надійних друзів, яким вона довіряє своє життя. Вона покладалася на своїх друзів, які останнім часом стали для неї сім’єю», – наводить слова знаючих людей US Weekly.

: bilshe.com