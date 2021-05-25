«До боли банально»: Соседов прокомментировал слова Лорак о домогательствах Меладзе

Недавно сразу две артистки сделали громкие заявления о харассменте. Елена Проклова призналась, что в 15 лет стала жертвой домогательств известного актера. Имени растлившего ее мужчины звезда не назвала, однако по намекам многие предположили, что она имела в виду Олега Табакова.

Вскоре после этого свою историю рассказала Ани Лорак. Певица сообщила, что в свое время получила весьма недвусмысленное предложение от Константина Меладзе, который якобы предлагал ей протекцию в обмен на личные отношения.

Слова артисток вызвали широкий общественный резонанс. Накануне их прокомментировал Сергей Соседов. Музыкальный критик отметил, что многие женщины в шоу-бизнесе сталкивались с похожими ситуациями.

«Эти истории стары как мир. Это все настолько до боли банально, что говорить об этом даже не нужно. Таня Васильева вслед за ней сказала, что у нее миллион было таких случаев. Это нормальная практика отношений. Тут никто не открыл никаких секретов», — заявил он Sobesednik.ru.

По мнению Соседова, даже если бы Лорак не рассказала о предложении, которое она якобы получила от Меладзе, все бы прекрасно знали, что в ее жизни подобные истории были. Так же, как у других певиц и актрис.

«Стоит ли об этом им вообще рассказывать? Да пусть рассказывают! Кому-то же это интересно. Если тебя спрашивают, почему ты должна молчать?» — подытожил Сергей.