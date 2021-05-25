«Может, из-за Меладзе»: Лорак впервые за несколько лет не выступила на известной музпремии в Москве

22 мая Лорак была заявлена для выступления на премии RU.TV. Однако артистка так и не появилась. Ни певица, ни организаторы этот инцидент никак не комментируют.

Ани Лорак не появилась на RU.TV, хотя была заявлена организаторами. Причем ранее она выступала на этой премии и побеждала в номинациях. В этом году Лорак была номинирована в категории «Лучшая певица», а анонс о ее выступлении появился в Instagram музканала.

В комментариях многие пользователи спрашивали, что случилось с Лорак, почему певица так и не появилась, но ни сама артистка, ни ее представители, ни представители канала так и не ответили.

Пользователи Сети считают, что на «неучастие» Лорак мог каким-то образом повлиять Константин Меладзе, которого сегодня продолжают «атаковать» хейтеры после признания Лорак о продюсере и композиторе.

«Может, это из-за Меладзе», «Наверное, Меладзе поспособствовал», «А может, Лорак просто не хочет, чтобы ей задавали лишние вопросы о Меладзе», «Да, надо было следить за своими словами», «Жаль девочку, вот что значит шоу-бизнес», — комментируют инцидент с Лорак в Сети.

Отметим, что после резонансного заявления Лорак о том, что продюсер и композитор Меладзе предлагал ей «творческое покровительство» в обмен на интимные услуги, а она отказала, в РФ у артистки начались проблемы.

В частности, налоговая РФ закрывает компанию Лорак, которая приносила неплохую прибыль. Формальная причина закрытия — юридический адрес фирмы не соответствует фактическому. Но источники допускают, что за этим может стоять Меладзе, у которого есть серьезные связи, причем не только в среде шоу-бизнеса.

Лорак через время после своего заявления попыталась оправдаться и заявила, что СМИ не так передали ее слова о создателе «ВИА Гры», артистка также просила хейтеров оставить в покое Меладзе.