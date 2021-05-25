Как одиозная чиновница налоговой Ирина Долозина отмазала и вернула на высокую должность свою подельницу пойманную на взятке

Жила была такая Ходаковская Любовь Алексеевна. И была она когда-то заместителем начальника налоговой в Славянске. После обвинения во взятке, ее подруга Долозина очень захотела помочь с работой, поэтому сделала все, чтобы замять это уголовное дело.

Для справки

Ходаковская Любовь Алексеевна была первым заместителем начальника Славянской ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области.

А кто такая Долозина?

Долозина Ирина Леонидовна начала свою карьеру еще в далеком 2001, в качестве рядового налогового инспектора. И сделала за эти годы неплохую карьеру — в апреле 2020 была назначена на новую должность (и.о. начальника Главного управления государственной налоговой службы в Донецкой области). Высокая должность затуманила голову и она стала знаменитой по свой Украине «скрутчицей НДС».

Об огромных масштабах краж, схемы с НДС, откаты, которые она организовала в Донецкой области, писали очень и очень много, но и это ее никак не остановило, как работала Ирина Леонидовна главным налоговиком Донецкой области, так и работает. Она очень хотела возглавить налоговую службу, потому что понимала сколько денег там крутится, это озарение пришло к ней еще до войны, когда она обслуживала тогдашнюю власть. Бурные 2014 года дали ей шанс, и она этим воспользовалась. По подсчетам, за время ее «правления», минимум 60% экономики области «ушло в тень». Долозина, поняла что надо закрепить свою позицию, и провела кадровую зачистку. Сразу освободила строптивых и поддающихся. И взяла на их места «проверенных» людей. Среди них была Паша Людмила Григорьевна, которая занимает сейчас должность заместителя начальника ГУ ГПС в Донецкой области. Правда, с приставкой «и.о.», как и сама Ирина Долозина. Через приставку «и.о.» Ирина Леонидовна доказывает свою полезность, ворует как можно больше, чтобы удержаться на должности, а то вдруг вместе с приставкой «и.о.» исчезнет и должность.

Что же произошло?

Недавно Ходаковскую накрыли во время получения взятки. (Она даже выбросила взятку в окно … И смешно и не очень.) Это уже доказали, и дело находится в суде.

Дословно: Судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Старовецкий В.И. рассмотрев материалы уголовного производства, которые поступили в суд с обвинительным актом в отношении Ходаковской Любви Алексеевны обвиняемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Также есть документ вых. № ГУ БКОП СБУ 14/4474 от 05.06.08 и вх.№ СПУ 089/40 / 366-01 от 10.06.08 на 3 листах с додактом на 18 листах «Об коррупционных проявлениях в контролирующих и правоохранительных органах» адресован Президенту Украины. Исполнителем тогда был — начальник 1 Управления ГУ БКОП СБУ Репиков Александр.

Проходил конкурс на должность заместителя начальника налоговой службы Донецкой области по аудиту. И Любовь Ходаковская подала свои документы на этот конкурс, и несмотря на все это, Долозина утвердила ее на должность своего заместителя области по аудиту.

Этого бы не произошло, если бы все не было заранее согласовано.

К чему же мы ведем?

Конечно, они все порешали в суде, для того, чтобы это дело быстрее замять, и теперь Долозина спокойно берет ее к себе в заместители. Скорее всего ей просто удобно иметь такого человека у себя, как говорят, они «из одного теста». Долозиной так легче будет проводить махинации с налоговыми скрутками.

Есть вопросы к нашим силовым структурам, и в частности, к власти. Почему происходит такой беспредел? Достаточно закрывать на это глаза. Мы теряем свою страну, пока такие «кадры» опустошают казну, и делают все для процветания коррупции.

Автор: Павел Винник