Дутое дело инженера Тюрина

Более 3 лет Владимир Тюрин, который 20 лет проработал на одном из заводов ГК «Росатом», ищет и не может найти справедливость.

В The Moscow Post пришло письмо от Владимира Анатольевича Тюрина. Этот инженер 20 лет отдал оборонному заводу АО «Красная звезда»: предприятие входит в госкорпорацию «Росатом», но попал в «жернова» следственных действий. Попал по оговору двух своих коллег, которые уже осуждены и отбывают наказание в тюрьмах.

Его обвинили в мошенничестве по трем эпизодам в особо крупном размере в составе ОПГ, в краже средств оборонного предприятия через процедуры госзакупок. Но, как уверяет Тюрин, он был инженером-программистом, который не имел никакого отношения к процедурам госзакупок.

Как пишет Тюрин:

«Дело вел следователь Четвертого (режимного) управления МВД Алексей Парахин, как выяснилось, уроженец города Орла. Потом, после того, как я провел личное расследование, находясь под домашним арестом более года, обнаружил связи должностных лиц предприятия, на котором я работал, с иными организациями (аффилированными), которые был оформлены на родственников. Они и заключали контракты с оборонным предприятием. Среди учредителей одного из предприятий была некая Парахина Галина Александровна, по странному стечению обстоятельств, из Орла», — поведал Тюрин.

По его словам, якобы именно «благодаря» стараниям следователя Парахина Тюрин и стал организатором ОПГ, а аффилированные организации стали ликвидироваться. Более того, Парахину наш информатор приписывает и вовсе вопиющие вещи, среди которых якобы доведение до попыток добровольного ухода из жизни. Пока шли следственные действия, у Тюрина умер отец: у него не выдержало сердце. «Еще после обнаружения ошибок в бухгалтерских документах при странных обстоятельствах под колесами грузовика погибла бухгалтер, которая отвечала за эти документы», — добавляет наш читатель.

В темной криминальной истории разбирался корреспондент The Moscow Post .

Работали на ядерный космос

Письмо от Владимира Тюрина удивительно тем, что еще совсем недавно АО «Красная Звезда» (предприятие существует с 1972 года) было образцовым предприятием, гордостью большой страны. «Красная Звезда» является единственным в мире разработчиком и изготовителем космических ядерных энергетических установок. И за время существования АО в цехах завода были созданы 32 ядерных энергетических установки.

Предприятие принимало участие в создании спутника УС-П, для космической системы «Легенда»: тогда была изготовлена бортовая ядерная энергетическая установка «Бук» и «Топаз».

Спутник УС-Пя

Предприятие является главным конструктором и одновременно изготовителем реактора «Аргус», востребованного в области медицины, в качестве производителя радиоактивного изотопа молибдена-99. Изотоп этот необходим для диагностики онкологических заболеваний.

Совместно с НПО «Луч» предприятие было занято в разработке автономного энергетического модуля с термоэмиссионным преобразованием энергии для использования в автономных подводных морских системах.

Но после общения с Владимиром Тюриным стало понятно, что не все гладко сегодня на когда-то мощном и перспективном предприятии, тем более, что весной 2019 с сайта организации была убрана вся информация по ядерным реакторам для космоса.

Но об этом – впереди.

Дело в том, что история, которая приключилась с Владимиром Тюриным невольно высветила все то негативное, что стало происходить на стратегическом предприятии «Красная звезда».

Дело ведущего инженера Сорокина

Из рассказа Владимира Анатольевича стало ясно, что в «жернова» он попал сам того не ведая…

28 марта 2018 года в СМИ пошли сообщения, что инженера-ядерщика одного из предприятий Росатома заподозрили в крупном хищении продукции. Позже появилась информация, что этим предприятием оказалось АО «Красная Звезда».

Оперативники ФСБ получили данные, свидетельствующие о мошеннических действиях 33-летнего жителя столицы, который с марта по декабрь 2017 г. занимал должность ведущего инженера АО «Красная Звезда». Речь шла про г-на Сорокина, который впоследствии «оговорил» инженера-программиста Владимира Тюрина.

— Я помню тот день очень отчетливо, — рассказывает Владимир Анатольевич- Были обыски на рабочем месте, изъятие телефона, в тот же день допрос в качестве свидетеля, на следующий день в качестве обвиняемого… В начале апреля — предъявление обвинения без адвоката.

В августе 2018 года — перепредъявление обвинения уже в присутствии адвоката. Все это время были суды на незаконность предъявления обвинения таким образом. Никакого расследования, допросов и очных ставок.

— Если мне предъявили обвинение и поместили под домашний арест сразу же, в конце марта 2018 г., то самому главному виновнику, который оклеветал меня, но признал свою вину, обвинение предъявили только в мае 2018 года, — продолжает свой рассказ Тюрин. — Причём, у него была подписка о невыезде, но судя по полученным автомобильным штрафам (их было более 40) он хорошо путешествовал по стране!

За все время следствия было проведено более 80 различных почерковедческих экспертиз, все подписи в товарных накладных, доверенностях, были выполнены Сорокиным!

С осени 2019 г. Сорокин отбывает срок.

Также экспертиза показал совпадение почерка в договорах, изъятых у контрагентов у второго свидетеля, позже ставшим подозреваемым и обвиняемым. Второй участник криминального дуэта — Олег Борисов, тоже дал против Тюрина показания.

Осенью 2020 Борисову было предъявлено обвинение. Он получил 4,5 года.

И осенью 2020 у Тюрина произошёл очередной нервный срыв. Он попал в психоневрологический диспансер, где провёл 40 дней.

После этого следователь Парахин самолично, без суда принял решении о проведение судебно-психиатрической экспертизы (второй, первая была зимой 2018 из-за, по сути, незаконного предъявления обвинения в отсутствии адвоката).

— С января 2020 по май 2021 г. мы всячески защищались от принудительного помещения меня в психушку, — продолжает свой рассказ Владимир Тюрин. — 20 мая 2021 суд принял решение отказать следствию. И мы ждём его следующего шага…

Был инженером — стал охранником

Более года Владимир Тюрин провел под домашним арестом. 28 февраля 2019 года его освободили из-под домашнего ареста. И Тюрин уже на следующий день вышел на работу, на свое родное предприятие «Красная звезда». И вышел на работу, как инженер-программист.

Но буквально сразу Тюрину, который столько перенес из-за клеветнических выпадов своих бывших коллег, сразу же получил уведомление о сокращении. Два месяца кряду ему, толковому инженеру, предлагали различные унизительные варианты трудоустройства…

— Я был вынужден «временно» перейти работать охранником. С мая по сентябрь 2019 года я работал, но вскоре получил черепно-мозговую травму во время работы. И на три недели попал в больницу. После выхода с больничного меня в приказном порядке отправили работать на заброшенный, обесточенный объект, без инженерных коммуникаций. Это оказался филиал АО «Красная Звезда». Отправили без каких — либо доп. соглашений и прочего, видимо, для того, чтобы я уволился в итоге.

Тюрин смог отработать в этом страшном месте всего одну смену. Он всерьез начал опасаться за свое здоровье…

— Я отказался там работать, опасаясь за своё здоровье и безопасность. Там кругом яды, радиация, холод и отсутствие воды. После вынужденных прогулов меня уволили 15 ноября 2019 года.

Инженер Тюрин судился целый год, пытаясь восстановить справедливость. И 28 октября 2020 года по решению уже Апелляционного суда он был восстановлен в должности с выплатой вынужденно прогула и морального вреда.

«Красная Звезда» же, не согласившись с таким решением, подала кассацию, которую с треском проиграла 17 мая 2021 года.

— Но это все гражданские дела, — с горечью говорит Владимир Анатольевич. — После восстановления на работе и выплаты присуждённого судом после ареста ФССП счетов АО «Красная звезда», я снова продолжаю работать охранником, чтобы иметь средства к существованию, так как был вынужден какое-то время сидеть на шее у матери, у которой пенсия 17 тыс. рублей.

«Прайд» Парахиных

Но больше всего возмущения у Владимира Тюрина вызывает следователь МВД Алексей Юрьевич Парахин, который уже более 3 года высасывает из пальца уголовное дело Тюрина.

— Недавно я наткнулся на статью про мэра г.Орел Юрия Парахина, который проложил дорогу к своей вилле за счет бюджетных средств. Мэр Парахин участник иных коррупционных схем с участием его однофамильцев и/или родственников. Я далек от политики, но меня заинтересовал мэр Парахин. И фамилия мне эта очень хорошо знакома уже более трех лет, пока длится незаконное и необоснованное следствие.

Кстати! 21 мая телеканал ТВЦ дал анонс передачи «Постскриптум» на 22 мая, в котором рассказывалось о подготовленном к трансляции сюжете под названием «Странная ошибка мэра Орла». Однако сюжет так и не увидел свет. В этот день в эфире ТВЦ появился другой сюжет.

Оказывается, против мэра Орла Юрия Парахина возбуждено уголовное дело о халатности. Следствие полагает, что, будучи главой Орловского района, вместо строительства дорог для жителей, чиновник, действительно, построил за бюджетный счет дорогу к своему дому.

Мэр г. Орла Юрий Парахин

— Напомню, что уголовное дело в отношении меня ведет старший следователь Парахин Алексей Юрьевич, тоже — по совпадению- из Орла. Из ряда других статей, посвященных следователю Парахину, мне стало понятно, что все Парахины в регионе (в Орловской области) имеют ту или иную степень родства. Понимаю, что я — заинтересованное лицо и верить мне, не зная подробных обстоятельств дела сложно, но тем не менее.

Как уверяет наш информатор, все потерпевшие фирмы, так или иначе связаны между собой, но следствие это тоже не интересует. Якобы, все должностные и иные связанные на прямую лица выводятся из дела, в том числе уже неоднократно сменяемое руководство нищего АО «Красная Звезда» покидает стены предприятия с многомиллионными золотыми парашютами, в момент задержек выплаты зарплаты рядовым сотрудникам.

«Отдельно хотел бы сказать, что обязательные процедуры госзакупок на оборонном предприятии в отношении якобы потерпевших фирм, отдававшие товар на миллионы бесплатно, и месяцами ждущие поступления денег по отсутствующим (уничтоженным) договорам — вообще не проводились. И после всего этого руководство предприятия выступило о сокрытии госзакупок на официальных порталах. Я и моя семья бились и обращались ко всем должностным чинам, депутатам, омбудсменам, в частности к заместителю начальника следственного департамента МВД, генералу Александру Краковскому», — говорит Тюрин.

Генерал МВД Александр Краковский

Но генерал «рядового гражданина Тюрина» не услышал…А вскоре генерал Александр Краковский сам был арестован.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

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