Німеччина може дозволити транспорт з автопілотом з 2022 року

Автобуси без водія та інші автономні транспортні засоби незабаром можуть з’явитися на вулицях Німеччини: депутати в нижній палаті парламенту вже затвердили нові правила для автономних автівок з автопілотами.

Про це повідомляє DW.

Наразі законопроєкт чекає на затвердження у верхній палаті парламенту. Якщо його ухвалять, він стане першою у світі правовою базою для інтеграції автономних транспортних засобів у регулярний рух.

Законопроєкт змінює правила дорожнього руху, дозволяючи використовувати автономні транспортні засоби на регулярній основі по всій Німеччині.

Він стосується тих транспортних засобів з повністю автономними системами, які підпадають під класифікацію Рівня 4, коли комп’ютер повністю контролює автомобіль, і для його управління не потрібен водій-людина. Досі для безпілотних транспортних засобів були потрібні спеціальні дозволи — в основному вони були дозволені тільки в комерційних і промислових зонах.

Згідно із заявою уряду Німеччини, вже починаючи з 2022 року законопроєкт дозволить вводити в експлуатацію маршрутні автобуси без водія та автобуси громадського транспорту, які будуть їздити за встановленими маршрутами.

Також автономним транспортним засобам також буде дозволено перевозити товари.

Безпілотні автомобілі для масового використання також будуть дозволені у звичайному русі, хоча, за оцінками експертів, будуть потрібні роки, перш ніж ці автомобілі заповнять ринок.

: epravda.com.ua