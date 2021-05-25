Галямину будут судить за нарушение санитарного режима и неповиновение полиции

Заседание с участием бывшего муниципального московского депутата состоится сегодня в Великом Новгороде. Вместе с ней по делу против Земского съезда оппозиционных политиков проходят три человека.

О задержании Юлии Галяминой на двое суток сообщил адвокат Михаил Бирюков. Четырем участников съезда независимых депутатов России грозит арест на пятнадцать суток, а также штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических мер предосторожности.

Тем не менее, Земский съезд продолжает свою работу, невзирая на то, что силовики пытались разогнать его в минувшие выходные. Во время его заседания Галямина сообщила полицейским, что делегаты не нарушают необходимых во время эпидемии мер предосторожности, поскольку они соблюдали социальную дистанцию, распределившись на три зала.

Цели оппозиционных деятельности политиков сводятся к развитию системы местного самоуправления в России, усилению влияния гражданского общества, увеличению бюджетов муниципалитетов.

Подчеркнем, что на минувшей неделе губернатор Новгородской области Андрей Никитин выпустил постановление об ужесточении коронавирусных ограничений. Оппозиционеры связали это с проведением Земского съезда, на который собрались делегаты от половины регионов нашей страны.

Примечательно, что Никитин ограничил количество участников любых мероприятий в помещениях до тридцати человек, однако он оставил возможность для проведения мероприятий с наполняемостью аудиторий до пятидесяти человек — в случае если их организаторами выступают региональные власти.