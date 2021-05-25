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Суд во второй раз признал недействительным избрание Вирастюка нардепом

25.05.2021

Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая 2021 года, которым была признана победа на промежуточных выборах в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка

Об этом сообщает Гражданская сеть «ОПОРА».

Соответствующее решение принято в воскресенье, 23 мая. Известно, что иск с требованием отменить решение ЦИК подал кандидат в нардепы по 87 округу Александр Шевченко.

Указанным постановлением Суд отменил пункты 1 и 2 Постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий», — говорится в сообщении.

По информации «ОПОРЫ», суд обязал ЦИК установить результаты выборов в округе №87 с учетом выводов, которые были предоставлены Верховным Судом.

Свое постановление Верховный Суд принял в качестве суда первой инстанции. Если ЦИК или Василий Вирастюк подадут апелляцию, дело будет пересматривать Большая Палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции, и ее решение будет окончательным.

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