Как кинуть всех и «почивать» в Архангельском

После того как люди близкие к Году Нисанову захватили фирму его бывшего партнера, структуры олигарха скупают исторические объекты.

За иском об исключении Ильгара Гаджиева из числа собственников «Комфортинвеста» могут скрываться интересы бизнесмена Года Нисанова. Близкий ему человек Альберт Иманилов мог участвовать в отчуждении пансионата Ильинское, а ранее – вести дела Вексельбергом и семьей Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, Арбитражный суд Москвы своим решением постановил исключить из состава собственников московской компании-застройщика «Комфортинвест», возводившего проблемный ЖК «Пироговская Ривьера» девелопера Ильдара Гаджиева и его партнеров по бизнесу. Ему в «Комфортинвесте» принадлежит 18%. Кроме него из состава исключено ООО «Стиль» с долей в 51%.

Такого решения добивался другой мажоритарный собственник, Альберт Иманилов, которому принадлежит 30% компании. Он может действовать в интересах столичного олигарха, хозяина ГК «Киевская Площадь» и множества столичных рынков Года Нисанова. Близкие к олигарху структуры и люди были партнерами Гаджиева по реализации этого и некоторых других проектов.

Ильгар Гаджиев человек наверняка не святой. Сейчас в отношении него расследуется несколько уголовных дел, но они еще далеки от своего логического завершения. Об этом пишет издание «Версия».

Сам же Гаджиев связывает провал реализации «Пироговской Ривьеры» с тем, что у него, захватили бизнес: SDI Group, деньги дольщиков из «Комфортинвеста» вывели, а на него самого завели уголовное дело. Делаться это могло под контролем Года Нисанова, ведь в конечном итоге бывший бизнес Гаджиева оказался в руках у не чужих ему людей.

ЖК «Пироговская Ривьера». Пока бывшие партнеры разбираются в судах, люди до сих пор не могут получить ни денег, ни жилья

Судьба «Комфортинвеста»

Год Нисанов — человек, без сомнений, могущественный. Он считается близким к московским властям, владеет серией крытых рынков в столице. Кроме того, у его двоюродного брата Олега Юсупова был бизнес с сыном главы МВД Александром Колокольцевым — ресторанные компании «Иль Форно» и «Бринде». Возможно, из-за этих связей всем заявлениям Нисанова в полицию и другие инстанции о «захвате» бизнеса не дали хода?

Подававший иск на исключение Гаджиева и ООО «Стиль» из состава собственников «Комфортинвеста», Альберт Иманилов, может действовать в интересах Нисанова. Когда Гаджиев уже покинул страну, компанию-застройщика постарались обанкротить. Зачем это могло понадобиться — может, чтобы скрыть следы возможного вывода денег?

Иск подавала предпринимательница Яна Мартенсон. Её семья владеет бывшим активом Бориса Варшавского — Ростовским сталепрокатным заводом, где она трудится гендиректором. Однако, поговаривают, что реальным собственником может быть одиозный предприниматель, собственник группы «Русский Лес» Тимофей Кургин. Последний считается близким к Нисанову человеком.

Как бы то ни было, уже после начавшегося преследования Гаджиева, оставалась проблема — он был в числе собственников «Комфортинвеста», и препятствовал попытке его обанкротить. Возможно, именно по этим соображениям свой иск в суд подал Альберт Иманилов. Последнего называют человеком Года Нисанова. «Коммерсант» напрямую пишет, что он ранее действовал в интересах ГК «Киевская Площадь», выступая покупателем тех или иных объектов.

Стоит отметить, что в ходе судебного разбирательства по ходатайству Альберта Иманилова суд сразу же наложил запрет на смену гендиректора «Комфортинвеста» Никиту Данильченко. Последний мог быть подставной фигурой при проведении операций со средствами компании. Видимо, поэтому Иманилов настаивал на том, чтобы он остался в кресле гендиректора — даже после того, как Данильченко угодил за решетку.

Именно так, сегодня Данильченко находится в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления против личности. Об этом пишет «Независимая газета». Тем не менее, Иманилов ходатайствовал о том, чтобы Данильченко остался при должности. Более того — сам Данильченко выдал нотариальную некому человеку по имени Ядренов, который также мог действовать в интересах Иманилова.

Таким образом, Иманилов мог получить полный контроль над АО «Комфортинвест», хотя изначально присутствовал в деле, как миноритарий по отношению к двум другим участникам — Гаджиеву и ООО «Стиль». Так он мог получить поддержку со стороны компании в самом судебном процессе, по-своему же иску.

При этом Иманилов требовал прекратить участие Гаджиева в компании на том основании, что тот якобы нанес ей ущерб. Но это не признано ни одним судом, а аудиторское заключение, которое истец представил в суд, было составлено без соблюдения ст. 82 АПК РФ о назначении экспертизы. То есть основание весьма мутное, и нестыковки на лицо.

Тем не менее, теперь Гаджиев никак не помешает банкротству «Комфортинвеста», что автоматически означает невозврат денег дольщикам. Не помешает он и в том случае, если банкротства компания избежит, и будет по-тихому ликвидирована с теми активами, которые еще за ней остались.

Человек Нисанова

При этом многим до сих пор не ясно, откуда и как появился сам Иманилов. До «Комфортинвеста», особо девелоперским бизнесом он вроде как не интересовался. А вот с Гаджиевым его могут связывать другие вещи. Как писал «Коммерсант», в 2019 году он и Роман Агабабаев стали новыми владельцами ООО «Берег», которое получило в свое управление пансионат Ильичево в селе Ильинское Красногорского района Московской области.

Издание напрямую писало, что Иманилов ранее проводил сделки в интересах ГК «Киевская площадь». И именно Года Нисанова и его партнера по компании Зараха Илиева журналисты назвали фактическим выгодоприобретателем от сделки московского правительства с пансионатом.

Это – «золотая» земля Подмосковья, которая, как минимум, ранее охранялась государством. Среди владельцев объекта до 1917 года была семья Романовых, а во времена СССР в усадьбе жили высокопоставленные партийные работники. Сейчас это одна из самых дорогих площадок за пределами столицы из-за соседства с президентской резиденцией Ново-Огарёво.

С какой великой милости властям передавать эту структуру в управление компании, которая может быть прямо или косвенно связана с крупными столичными девелоперами? Между тем, слухи о близости Нисанова к Собянину продолжают ходить по строительному рынку.

У территории пансионата Ильичево интересная история. Он, наряду с еще несколькими гостиницами принадлежал учрежденному Московской областью и Москвой ООО «Визит-Москва». В 2006 году Московская область вместе с ООО «РАМ» Виктора Вексельберга, у которого было 4,5 га земли рядом с Аполлоновой рощей, учредили ОАО «АРМО-Инвест».

Новому обществу Московская область передала свою долю 13,4% в ООО «Визит-Москва». Эти 13,4% ООО «Визит-Москва» составили 37,7% уставного капитала ОАО «АРМО-Инвест», они были оценены в 117 млн руб. В 2008 регион выставил на аукцион свои 37,7% ОАО «АРМО-Инвест» при начальной стоимости в 118,3 млн руб. ООО «РАМ» стало победителем аукциона, выкупив эти акции. Об этом писали «Скандалы.ру».

Но при этом уже упомянутое ООО «Визит Москва» в 2009 году учредило ООО Берег, которое также зарегистрировано в пансионате Ильичево. Оно сдаёт корпуса пансионата, и ранее принадлежало владельцу холдинга «Адамант», «авторитетному» бизнесмену из Петербурга Владимиру Голубеву.

Однако, впоследствии «Берег» оказался в собственности у Альберта Иманилова и его партнера Романа Агабабаева. В 2019 году Альберт Иманилов вышел из состава учредителей, но мог сделать это только для виду, на самом деле, представляя интересы совсем других бенефициаров. В конце концов, к такому возможному бенефициару Году Нисанову итак слишком много внимания из-за того, что его ГК «Киевская площадь» раз за разом получает самые «вкусные» куски столичной недвижимости.

При этом на землях пансионата, на которых ранее было расположено множество объектов культурного наследия, стало происходить что-то странное. В 2014 году глава совета областного Общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов опубликовал петицию, в которой указывал, что на территории Ильичево незаконно сносятся объекты культурного наследия.

Саму усадьбу эксперт назвал одним из наиболее значимых исторических памятников России. Однако, несмотря на все это, в 2017 году ООО «Берег» добилось, чтобы часть строений Ильичево исключили из реестра объектов культурного наследия. Об этом пишет «Коммерсант».

Кроме того, ранее структуры Вексельберга передали часть парка усадьбы «Архангельское» в аренду без каких-либо охранных обременений. То есть творить там стало можно почти все, что угодно. Судя по всему, вся территория приглянулась крупной девелоперской группе, желающей застроить дорогущую землю не менее дорогущими коттеджами. И изначально могла действовать вместе с Вексельбергом и властями Москвы и Подмосковья, которые на все эти «телодвижения» закрывали глаза.

Сильные мира сего

Кроме того, Альберт Иманилов был учредителем компании «КЭТ К», которой впоследствии стали владеть Леон Нисанов, вероятный родственник Года Нисанова, и Ильханан Израев. Сама же компания была ликвидирована — её правопреемником стало ООО «Тпу «Нагатинская», которая реализует крупный инфраструктурный проект по созданию транспортно-пересадочного узла «Нагатинская».

Реализацией этого проекта занимается, как несложно догадаться, ГК «Киевская площадь» Года Нисанова. При этом до апреля 2020 года генеральным директором ТПУ «Нагатинская» был Алексей Рогозин — сын гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Последнего недоброжелатели пытались связать возможным желанием ГК «Киевская площадь» получить под застройку «золотые» земли Подмосковья, принадлежащие подведомственному «Роскосмому» институту космических систем им. Хруничева. Однако, даже если такое желание действительно было, «оторвать» от центра эту территорию не получилось.

Как утверждали злые языки, якобы устройство Алексея Рогозина в ТПУ «Нагатинская» могло быть чем-то вроде взятки семье Рогозиных за содействие в решении вопроса по землям центра. Правда это, или нет, неизвестно. Но впоследствии Рогозин покинул должность, проработав на ней всего несколько месяцев. Хотя, по слухам, он по-прежнему продолжает трудиться в компании, но уже без лишнего «шума».

Конкурс на строительство ТПУ «КЭТ К» выиграл еще в 2013 году. А в 2017 году Иманилов продал свою долю людям, которые могут быть близки к Году Нисанову. Но что еще интересней, до этой истории компанией КЭТ К владел другой известный персонаж — Роланд Исаев, который, по слухам, водит знакомство с лидерами криминальных группировок из Азербайджана.с

Кроме того, этой же компанией владела весьма известная структура — ООО «Лучано Де Алойя» (теперь — ООО «Лусиано»). А вот её владельцем является Гульсина Минниханова, супруга президента Татарстана Рустама Минниханова. Ранее она неоднократно признавалась самой богатой женой из супруг глав российских регионов.

Могла ли влиятельная семья Миннихановых из Татарстана быть как-то связана с Годом Нисановым и крупными инфраструктурными проектами Москвы и Московской области — загадка. Ясно одно, Год Нисанов и все его партнеры — люди очень непростые и могущественные. Обычно такие люди предпочитают действовать чужими руками, чтобы не привлекать к себе внимания. Большие деньги любят тишину, ну а разрушенные бизнесы и уголовные дела на оппонентов для них — щепки, которые, как известно, летят, когда рубишь лес.

moscow-post.su