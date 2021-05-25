Маша Єфросиніна розповіла чому не полетіла у Мексику

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна стала активною блогеркою. Зірка ділиться з фанатами своїм життям та переживаннями.

25 травня Маша святкуватиме свій день народження. Цьогоріч зірці виповниться 42 роки. Цей день вона планувала відсвяткувати у Мексиці, однак їй не вдалось це зробити.

У своєму Інстаграм Маша пояснила чому зірвалась їхня поїздка. Виявилось, що термін дії закордонного паспорта чоловіка жінки Тимура закінчується перед їхньою поїздкою.

Однак пара не здалась та все ж їм вдалось полетіти у подорож. У Інстаграм Єфросиніна ділиться розповідями про довгий переліт та показує фото.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

: glianec.com