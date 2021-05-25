Минобороны слило 85% продуктовых контрактов для армии в руки одного монополиста

Міністерство оборони України 30 квітня за результатами тендерів уклало дві угоди з ТОВ «Військсервіс-Волонтер» про харчування військових на загальну суму 1,02 млрд грн. Про це повідомляє видання “Наші гроші”.

Спершу за підсумками аукціонів уклали контракти на 1,20 млрд грн. Але того ж дня сума була знижена додатковою угодою до 1,02 млрд грн. через зменшення обсягу замовлення. Аукціони відбулись ще у грудні, однак відтоді тягнулись оскарження результатів. Тож замовлення зменшено на ту суму, яку не витратили у період оскаржень.

Завищені ціни харчування солдатів

Для військових Києва та шести областей замовили організацію харчування по 30 грн. за послугу і продукти за каталогом по 81 грн. за комплект. Ціни відповідають зимовим цінам для інших областей від цієї ж фірми. При цьому ціни оптового постачання для армії вищі від роздрібних цін у супермаркетах. Наприклад, за каталогом морква коштуватиме військовим 9,90 грн./кг. У грудні її середня роздрібна ціна в супермаркетах була вдвічі нижчою – 4,67 грн./кг, а відтоді до травня виросла до 8,66 грн./кг. І вона знову подешевшає з початком нового сезону.

Водночас ціни організації харчування від «Військсервіс-Волонтер» були вищими від прайсів ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ», яке взимку отримало частину підрядів Міноборони на 7-20% дешевше – по 25–28 грн. за послугу. Рік тому комплекти продуктів від інших компаній коштували на 11-17% дешевше – 69-73 грн.

Знищення конкуренції на торгах

Економія на останніх тендерах виявилась нульовою, адже «Військсервіс-Волонтер» запропонував послуги за очікуваною вартістю і не робив кроків під час аукціонів. На обох тендерах він був найдорожчим. П’ять учасників із дещо нижчими цінами відхилили. ФОП Аврахова Катерина Григорівна – за несплату тендерного забезпечення, а ТОВ «ОК Ленд Фуд», ТОВ «Фабрика смаку» та ТОВ «Преміум Фінанс Груп» – через неусунення недоліків.

ТОВ «Преміум Компані» відхилили за висновком Держаудитслужби. Підставами стали медичні книжки, де роботодавцем зазначено іншого учасника «Преміум Фінанс Груп», і відсутність ізотермічних фургонів з холодильним обладнанням або рефрижераторів для доставки харчів. Крім того, Київська міська прокуратура повідомила замовнику, що ця фірма надала недостовірні відомості про досвід (детальніше про це в новині «Нардеп з ОПЗЖ лобіює монополіста на мільярдних тендерах Міноборони по харчуванню»).

Рекорд монополістів

Компанія зайшла на торги Міноборони за часів Петра Порошенка три роки тому й відтоді отримала підрядів щодо харчування військових на суму 6,02 млрд грн.

Результат цього сезону є рекордним для «Військсервіс-волонтеру»: фірма отримала на харчування солдатів у 2021 році підряди на 3,68 млрд грн, або 85% від усіх підрядів Міноборони під керівництвом Андрія Тарана (частина була укладена у грудні 2020 року, решта у 2021, див. таблицю нижче).

У 2019-2020 роках при міністрі Андрію Загороднюку фірма мала 26%. Тоді підряди були розділені набагато рівномірніше, до того ж уперше за ці роки частку отримував армійський концерн «Військторгсервіс».

В останній рік правління Порошенка та його радника Юрія Бірюкова при міністрі Степану Полтораку «Військсервіс-волонтер» мав 55% підрядів.

Формально засновниками ТОВ «Військсервіс-Волонтер» зі статутним капіталом у 35 тис грн. є кияни Сергій Вітер та Надія Зініна. Однак АМКУ раніше встановив пов’язаність цієї фірми з низкою інших компаній та оштрафував їх усіх на 869 млн грн. за змову на харчових тендерах армії у 2016 році.

Компанія пов’язана з угрупуванням фірм, яке раніше мало неформальну назву «генерал–єнакіївські». Воно отримало таку назву, оскільки тримало монополію на харчування солдатів ще з часів Віктора Януковича та було пов’язане з тодішнім міністром оборони Михайлом Єжелем та Юрою Єнакіївським. У різні роки вона була представлена на тендерах Міноборони фірмами «Геус-Груп», «Ректан», «Військторг», «Продвсесвіт», «Транс Логістик Центр», «Час мрій» та іншими.

Складські приміщення «Військсервіс-Волонтера» зареєстровані за тією ж адресою, котру раніше вказував на торгах «Військторг»: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Залізнична, буд. 16-б. Крім того, обидві фірми фігурували в одному кримінальному провадженні, яке прокуратура в 2016 році починала за підозрою у несплаті податків. «Військторгом» володів і керував Андрій Усенко, який також був відомий як засновник і директор «Провідна продовольча компанія ЗС», «Мезон-К» та «Адмет-Груп» із цієї групи.

За часів Януковича різні учасники цієї групи фірм також мали близько половини харчових підрядів, а решту ділили інші учасники ринку.

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