«Коммерсантъ» узнал о планах полиции допросить первого зама Набиуллиной

Следствие планирует допросить первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, который также курирует работу Московской биржи, в рамках дела о махинациях с «голубыми фишками» банка «Воронеж», сообщает «Коммерсантъ».

Сотрудники центрального аппарата Министерства внутренних дел (МВД) выяснили, что в 2018 г. «Воронеж» в одночасье лишился своего самого высоколиквидного актива — облигаций федерального займа (ОФЗ), так называемых «голубых фишек», которые содержались в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», участвовавшего в торгах на Мосбирже.

14 марта 2018 г. член правления торговой площадки и председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин на день исключил указанную компанию из списка участников торгов. Из-за этого все операции «Финанс-Инвеста» пропали из поля зрения контролирующих органов, а Мосбиржа тем временем продала ОФЗ «Воронежа» третьему лицу по стоимости гораздо ниже рыночной.

В результате этого, как считают в МВД, кредитная организация получила убыток в 1,5 млрд руб. Кроме того, как заявили «Коммерсанту» некоторые участники торгов, такие манипуляции привели к ущербу для Мосбиржи и ее акционеров. «Ведь именно НКЦ выступает посредником в каждой сделке и гарантирует исполнение платежей на Мосбирже», — сказали они.

ЦБ провел проверку, выявил нарушения и доложил об этом Швецову, однако, как утверждает газета со ссылкой на источники, официального хода докладной записке так и не дали: обращение в правоохранительные органы до сих пор не поступило. В связи с этим следствие хочет поговорить с первым зампредом регулятора и еще рядом лиц.

В ЦБ отказались дать комментарии на этот счет. В пресс-службе Мосбиржи заявили, что «Финанс-Инвест» отключили от торгов после получения сведений о его участии в сомнительных финансовых операциях.

«Для выполнения обязательств «Финанс-Инвеста» перед добросовестными участниками торгов, в соответствии с законом о клиринге, НКЦ продал на бирже по рыночной цене обеспечение, находящееся на счетах компании, в том числе пакет ОФЗ. Позднее «Финанс-Инвесту» была возвращена возможность совершать операции на бирже, чтобы компания могла рассчитываться по своим обязательствам», — сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Как оказалось, полученные убытки Мосбиржа частично компенсировала за счет других клиентов «Финанс-Инвеста». Как пишет «Коммерсантъ», несколько десятков лиц обнаружили, что НКЦ, с которым у компании был заключен договор, списал их ценные бумаги на сумму, превышающую 1,2 млрд руб., счет погашения обязательств «Финанс-Инвеста» перед ним.

Клиенты компании до сих пор не вернули свои акции. Дело в том, что в апреле 2018 г. ЦБ лишил «Финанс-Инвест» лицензии.

В июне 2018 г. регулятор отозвал лицензию у банка «Воронеж» из-за его «схемных» операций по замещению активов, направленных на сокрытие реального финансового положения, и значительного объема «активов сомнительного характера». В конце августа того же года кредитная организация была признана банкротом.

После того, как у банка забрали лицензию, конкурсным управляющим там стало Агентство по страхованию вкладов. Оно обратилось в полицию, а та возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое расследуется до сих пор.

По данным «Коммерсанта», следствие установило, что топ-менеджеры «Воронежа» выводили активы через приобретение неликвидных ценных бумаг и отчуждение недвижимого имущества. В целом они нанесли кредитной организации ущерб более чем на 7,6 млрд руб.

Единственным фигурантом дела «Воронежа» является его бывший президент Олег Кисляк. Его также подозревают по статье о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Он находится в международном розыске и в прошлом году был задержан на Кипре, где проживал под именем Олександра Соколенко. Россия потребовала его экстрадиции. Власти острова согласились сделать это, если тот будет проходить подозреваемым только по делу о мошенничестве и после отбытия возможного наказания сможет покинуть Россию. По данным «Коммерсанта», необходимые гарантии Кипру в Москве уже дали.

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