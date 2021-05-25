Суд отправил экс-министра Рудьковского под ночной домашний арест

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский на два месяца отправлен под ночной домашний арест.

Такую меру пресечения в понедельник, 24 мая, по делу о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО “Нефтегаздобыча” и нынешнего депутата от “Слуги народа” Олега Семинского экс-чиновнику избрал Печерский районный суд Киева.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Виталий Губин.

Напомним, 3 марта, бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому в аэропорту “Борисполь” лично вручили подозрение по делу о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО “Нефтегаздобыча” и нынешнего депутата от “Слуги народа” Олега Семинского, а также в вымогательстве 200 млн долларов от его родных. Это дело расследовалось еще с 2012 года и пережило шестерых генпрокуроров – от Виктора Пшонки до Руслана Рябошапки.

Отметим, что суд должен был избрать Рудьковскому меру пресечения еще в конце марта, однако перед заседанием его представители сообщили, что экс-министр заболел Covid-19.