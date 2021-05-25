Украинские АЗС проверили на качество топлива – SUNOIL и MOTTO проверку “провалили”

На украинских автозаправных станциях сетей ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG и SUNOIL проверили качество дизельного топлива и бензина А-95. На двух станциях обнаружили нарушения.

Об этом во время презентации заявил исполнительный директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик.

К проверки также присоединились специалисты компании SGS – мирового лидера в сфере инспекционных услуг. Исследовали топливо в независимой международной лаборатории Инспекторат Украина.

Цильвик отметил, что во время проверки эксперты сравнили документы, которые предоставляют на АЗС, их наличие и актуальность. Что, в свою очередь, позволило отследить происхождение топлива.

“Также просмотрели показатель соотношения цена-качество. Две сети АЗС имеют проблемы”, – сказал он и добавил, что это SUNOIL и MOTTO. На их автозаправочных станциях бензин А-95 фактически по всем показателям не соответствовал нормам, также есть проблемы и с качеством дизельного топлива.

На MOTTO содержание серы в дизтопливе превышено в 30 раз, а в SUNOIL – в 15. Также на АЗС продают нефтепродукты без фискального чека.

Образцы были проверены по основным параметрам: массовая доля кислорода, октановое число, содержание серы, объемные части бензола и ароматических углеводородов.