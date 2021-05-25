Инвестиционные художества «Да Винчи» да Железко

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко заявил о начале арбитражного процесса в Лондоне против Telegram. Он пояснил, что обратился в суд, потому что предложение о возврате вложенных в криптовалюту TON средств было сделано всего за сутки до дедлайна. Сам фонд подвергается постоянной критике от рядовых трейдеров, которые обвиняют его чуть ли не в реализации мошеннических схем. Более того, фонд оказался замешан в поставках крымского зерна в Сирию и сейчас находится под преследованием британских регуляторов. Чем может обернуться иск господина Железко к мессенджеру?

В 2020 году основатель Telegram Павел Дуров объявил, что проект блокчейн-платформы TON не будет запущен, поскольку суд запретил выпуск криптовалюты Gram, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обязала разработчиков вернуть большую часть денег инвесторам. В марте этого года Дуров сообщил, что компания привлекла свыше 1 млрд долларов от размещения бондов. Компании нужны деньги для развития и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), которая так и не была запущена.

Тогда же активность и проявил Da Vinci Capital. Как пишут «Известия» : «фонд Da Vinci Capital потребовал от Telegram компенсировать 100 млн долларов, вложенных в так и не запущенную блокчейн-платформу. Инвестор пригрозил подать в суд, если деньги не вернут за 14 дней».

«Нашему фонду это предложение поступило где-то за 24 часа до дедлайна, и многие из наших инвесторов просто не получили физическую возможность проанализировать документы и, соответственно, получить адекватный возврат на те инвестиции, которые были сделаны […] Было достаточно много тяжелых коммуникационных моментов, и инвесторам было очень тяжело принять правильное решение о том, взять деньги обратно либо переконвертировать в кредит», — рассказал Олег Железко в недавнем интервью РБК .

Как сказал аналитик «Альпари» Владислав Антонов в беседе с «Лента.ру» , «прошел год, и только сейчас инвесторы фонда Da Vinci Capital потребовали компенсацию. Почему в 2021 году? […] уверен, что за этим иском стоит другая цель. Есть предположение, что кто-то захотел получить долю в Telegram, а ТОN лишь повод для судебных тяжб».

Иск от инвесторов блокчейн-платформы TON может грозить мессенджеру Telegram арестом счетов и имущества, а также отключением дата-центров. Так может именно этого и добивается господин Железко? Ведь, по его собственному признанию, его фонд уже активно вкладывается в конкурента Telegram.

«Мы недавно проинвестировали через ряд инструментов в похожий мессенджер, называется Discord. Такая модная тема, ее тоже никто не понимает и компания по разным оценкам, публичным данным, стоит от 12 до 20 млрд долларов. У Discord около 150 млн пользователей и это неизвестный сектор геймеров или социальных сетей, в которых они устраивают клубы», — заявил Железко РБК .

«Муляж» Железко?

Однако инвестирует ли Da Vinci Capital на самом деле — вопрос тоже спорный. Интернет пестрит негативными отзывами о компании. Например, на портале Forex kitchen рассказывают следующее: «Da Vinci Capital (ДаВинчи Капитал) лишь выполняет посреднические функции для выхода трейдеров на разнообразные мировые биржи, однако, если трейдер столкнется с какими-то трудностями, то от брокера ничего зависеть не будет. А поддержка может просто не отвечать месяцами пока ваш депозит не сгорит полностью. Приведем простой пример. Если вы не знали, то многие брокеры предпочитают осуществлять операции не на рынке, а лишь на бумаге. Как это работает: клиент пополняет депозит на определенную сумму и начинает торги, брокер, в свою очередь делает вид, что выполняет операции, хотя на самом деле — это лишь муляж. Таким образом, деньги клиента находятся в обороте компании».

Так вот на чем на самом деле может зарабатывать господин Железко? Более того, фонд завязан на офшорную контору — официально он принадлежит коммерческой компании Британских Виргинских Островов «Да Винчи Кэпитал Груп ЛТД». Получается, деньги горе-инвесторов вполне легально могут стекаться на иностранные счета?

Это, в частности, объяснило бы, почему российские структуры сидят в убытках. Так, ООО «Да Винчи Капитал» в «минусе» на 8,7 млн рублей, а ООО «ДВК УТ» — на 9,4 млн рублей. Наличие отрицательной прибыли может свидетельствовать о выводе денег из организации.

Железко по зернышку «клюет»

Как сказано на официальном сайте фонда : «Портфель Фонда II Da Vinci состоит из ведущих технологических компаний, которые демонстрируют высокий потенциал роста и устойчивость к условиям текущей экономической неопределенности». Однако, похоже, что это не совсем точная информация — известно, что в сферу интересов Da Vinci Capital также входило и сельское хозяйство. При этом сделки в этой отрасли могли совершаться в обход законодательства ЕС и США.

Как пишет «Лента.ру» : «Da Vinci Capital, являющаяся мажоритарным участником холдинга ITI Asset Management, ITI Funds, компании Сastle Rock и ряда других структур, контролирующая 100 процентов доли в уставном капитале ITI Commodities, предоставила компании «Славянский Экспорт» финансирование в долларах США для приобретения на территории Крыма зерна и его последующей поставки, в том числе в Сирию, через порт Севастополя и, более того, выкупила у «Славянского Экспорта» права требования на ряд контрактов на поставку в Ливию опять-таки через севастопольский порт».

По информации издания , последняя отгрузка купленного в Крыму зерна ливийским партнерам через фирму Euro Comm летом прошлого года была осуществлена лично гражданином Великобритании Олегом Железко. Это получается, что инвестор мог присвоить себе деньги доверившихся фонду людей и самовольно ими распоряжаться?

Более того, Da Vinci Capital использовала «Славянский Экспорт» для поставки зерна в Сирию через порт Севастополя, пренебрегая санкциями Америки, запрещающим расчеты при подобной деятельности в долларах США, так и правительством Евросоюза, не признающим Крым территорией России.

Впрочем, впоследствии Железко решительно опровергнул вышеизложенное. «Данная информация не соответствует действительности. Прочитал об этом с удивлением в прессе. Никаких документов, на которые ссылается автор, нет. Ни я, ни мои фонды зерном не занимаемся», — рассказал предприниматель «Форбсу» .

Отголоски «Восточного»

К слову про Европу — там Железко успел отметиться и в другом скандале. Он является управляющим директором частной инвестиционной компании Da Vinci Capital с головным офисом в России, которая владеет контрольным пакетом акций ITI Group. Последняя купила бизнес у инвестиционной английской фирмы SVS Securities. Около 278 миллионов фунтов наличными и активами SVS были переведены в ITI в июне, после того как примерно годом ранее регулятор закрыл бизнес. Citywire писал следующее: «клиенты SVS Securities все еще пытаются получить свои деньги обратно через семь месяцев после того, как они были переведены в ITI Capital». А оказались они, надо полагать, у господина Железко?

Как писал The Times , затем на звонки клиентов просто перестали отвечать. В итоге в декабре Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) запретило ITI принимать средства новых клиентов.

После таких скандалов неудивительно, что господину Железко может не нравиться, когда его имя всплывает в инфополе. По крайней мере, есть некоторые свидетельства того, что он может зачищать информацию о себе и фонде. Так, например, куда-то делся пост из телеграм-канала «Банкста». Впрочем, с ним еще можно ознакомиться в телеграм-канале «Незыгарь» , который успел сделать репост оригинала.

А там, к слову, представлена весьма занимательная информация. Как утверждают авторы перепечатанного в «Незыгаре» поста, якобы Железко — «замешанный в махинациях с банком Восточный и посадке Майкла Калви псевдоинвестор».

Как писали «Ведомости» , международный инвестор Майкл Калви был задержан в феврале 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 миллиарда рублей. По версии правоохранителей, Калви с партнерами убедили акционеров финансовой организации проголосовать за заключение соглашения об отступном, на основании которого вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group (IFTG), оцененных в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

«На конец 2016 г. (более свежих данных нет) чистые активы IFTG достигали 37 млн долларов, чистая прибыль – 22,7 млн долларов, говорится в отчетности компании. Ее бенефициаром на тот момент был основатель фонда Da Vinci Capital Олег Железко», — пишут «Ведомости» . Получается, наш герой имеет прямое отношение к делу Калви.

Пока Железко грозится засудить Telegram, но не опасается ли бизнесмен, что в один момент он окажется в суде в роли ответчика? Похоже, что вопросов к нему и его фонду накопилось действительно много.

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