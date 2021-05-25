У Києві через аварії немає води на 10 вулицях

Щонайменше на 2 дні у Києві залишилися без водопостачання жителі будинків на 10 вулицях. Відключення сталися через ремонтні роботи, які пов’язані з аваріями.

Згідно з інформацією на сайті Київводоканалу, станом на ранок 24 травня комунальники проводили ремонтні роботи на 11 вулицях столиці. Майже за робочий день вони встигли усунути 1 аварійну ситуацію.

Полагодити всі ділянки водопроводу працівники КП планують ввечері 25 травня.

Де у Києві через аварії відсутнє водопостачання

У зв’язку з запланованими та терміновими ремонтними роботами комунальники відключили постачання холодної води за адресами:

вулиця Борщагівська, 10;

провулок Машинобудівний, 25;

бульвар Тараса Шевченка, 58;

вулиця Глазунова, 13;

вулиця Кудрявська, 31/33;

вулиця Академіка Заболотного, 104, 106;

вулиця Добрий Шлях, 42/12, 49, 78/2, 51, 80, 59, 61, 63, 96;

вулиця Монтажників, 22, 24, 26, 28, 86, 117;

вул. Тарасівська, 2, 7;

вулиця Вітчизняна, 1, 2/38, 3, 4, 5, 6, 7/29, 8/27.

: kyivnews.24tv.ua