«Габдрахмановщина» по-воробьевски

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Подмосковье , губернатор региона Андрей Воробьев предложил разделить должности главы региона и главы правительства. На пост председателя областного правительства планируется назначить первого вице-губернатора Ильдара Габдрахманова. Это предложение еще должна рассмотреть Мособлдума. Но уже сейчас многие считают, что Воробьев, находящийся под огнем критики, хотел бы таким образом разделить ответственность за положение дел в регионе.

Кроме того, как утверждают злые языки, кандидатура Габдрахманова на пост премьера может быть связана с возможной подготовкой ухода Воробьева с поста губернатора в Госдуму. Например, на место спикера, которое сейчас занимает Вячеслав Володин. В этом случае Воробьеву было бы выгодно, с одной стороны, свалить ответственность за провалы на Габдрахманова. А с другой оставить своего ставленника на позиции второго по влиятельности политика региона.

Между тем, кандидатура Габдрахманова весьма спорная. В его биографии до прихода в политику достаточно белых пятен. Чиновник родился в поселке (ныне город) Бавлы Татарской АССР. Предположительно, в семье Нуруллы Габдрахманова. Ранее последний возглавлял Александровский спиртзавод, обладал достаточными финансовыми и административными ресурсами. Возможно, это позволило Гадбрахманову получить «мощный старт», начав с образования в престижной московской Государственной академии нефти и газа им. Губкина.

Где конкретно работал Габдрахманов до своего прихода в политику в 2001 году, достоверно неизвестно. Но в начале нулевых он становится помощником, а затем советником депутата Госдумы Георгия Бооса. Тогда Боос был зампредом нижней палаты парламента. Как пишет «Инфокс» , именно в это время (до 2012 года) он становится активным лоббистом интересов крупных застройщиков. То есть того, что сейчас пытаются приписать его нынешнему шефу Андрею Воробьеву.

Ильдар Габдрахманов

Видимо, это сыграло свою роль при приглашении Габдрахманова в команду губернатора в 2012 году при переходе Воробьева из Госдумы. Напомним, что ранее брат Воробьева, Максим, был в числе собственников девелоперской ГК «Самолёт». Компания развивается крайне успешно, что пытались связать с влиятельным родственником Максима Воробьева. Однако после того, как эта информация просочилась в прессу, из числа собственников Воробьев вышел. Многие считают, что фиктивно, но доказательств этому нет.

«Ритуальные пляски» на бюджете

Сегодня же Габдрахманов еще более примечательная фигура. Именно он в качестве вице-губернатора курировал ритуальный бизнес в Подмосковье. Им занимается, в том числе, ГБУ «Центр мемориальных услуг» (ЦМУ), созданный по принципу скандального ГБУ «Ритуал» в Москве. Якобы, в обеих организациях заправляют братья Мазараки. Кроме этого, Габдрахманов курирует региональный Минздрав.

Компания была создана лишь в 2019 году, но уже сейчас сумма её госконтрактов превышает 127 млн рублей. Основной подрядчик АО «Гринвуд», которое занимается управлением недвижимым имуществом — 26 млн рублей. При этом ЦМУ по адресу находится в Путилково Московской области, там же, где и «Гринвуд». Более того, на «Руспрофайл» местонахождение ЦМУ обозначено, как «территория Гринвуд». Может быть, отсюда и успех с госконтрактами?

Если слухи о том, что к ЦМУ имеют отношения братья Мазараки имеют под собой хоть какую-то основу, то в Подмосковье может происходить тоже, что, как следует из материала Ивана Голунова на «Медузе» (признано иностранным агентом на территории РФ) происходит в Москве. А именно ритуальный бизнес может пользоваться содействием местных властей в контроле значительной части рынка.

В 2017 году в Москве ФАС не нашла никаких нарушений в деятельности ГБУ «Ритуал», хотя высказывались предположения, что конкурсы, организованные мэрией столицы, могли быть заточены именно под эту контору. Если слухи о том, что за ней стоят Мазараки верны, то они активно действуют в Подмосковье при Габдрахманове. Например, заходят в ЖКХ региона.

Ранее же Министерство потребрынка и услуг Подмосковья (возможно, с подачи Габдрахманова) передало полномочия в сфере погребения и похоронного бизнеса в ведение главного управления региональной безопасности ГУРБ, возглавляемого зампредседателя правительства Романом Каратаевым.

Его замом стал Дмитрий Евтушенко, ранее работавший в правительстве Ставропольского края. Он сотрудничал с Сергеем Селюковым, директором одной из структур ГБУ «Ритуал». Отметим, как ранее писал РБК , после передела рынка похоронных услуг в Москве после драки в 2016 году на Хованском кладбище во главе почти всех кладбищ Подмосковья встали люди из Ставрополья. А все структуры ГБУ «Ритуал» был подчинены экс-владельцу алкобизнеса Валериану Мазараки — брату Льва Мазараки.

Уже после стало известно, что 20% в ООО «Тепловые сети» Балашиха получило ООО Беринг-транс, которым владеет Игорь Коровка. Он может являться родственником еще представительницы семьи Мазараки, Анастасии. Балашихой же руководит скандальный соратник Андрея Воробьева Сергей Юров, который может воспринимать муниципалитет, как свою личную вотчину. О нем подробно писал The Moscow Post в материале «Балашиха «Юровского» периода» .

Был «Мортон», да вышел

«Крышевание» бизнеса Мазараков — далеко не все, что недоброжелатели пытаются приписать Габдрахманову. Есть мнение, что он мог оказывать покровительство строительной компании «Мортон». Последняя известна своими судебными разбирательствами с мэрией Москвы, а также тем, что непонятно на каких основаниях попала в список системообразующих предприятий страны.

Ранее правоохранительные органы заподозрили сотрудников этой компании в продаже собственного тендера на установку окон. «Мортон» же выступал в качестве генподрядчика по строительству жилья для военнослужащих. В итоге жилье было сдано, но на компанию подали в суд. Оказалось, что на объектах множество недоделок. Об этом писали «Известия» , которые еще тогда указали на возможную связь попадания «Мортона» в список системообразующих компаний с «лоббизмом» Габдрахманова.

Примечательно, что «Мортон», позже поглощенный мастодонтами из ГК «ПИК» основную деятельность свою вел в том самом Балашихинском районе, где сидит Юров. И где сейчас активно развернулся ПИК. Скандал с жильем для военнослужащих тоже был там, в Балашихе.

Компания никогда не скрывала, что основной её бизнес-стратегией является получение госконтрактов. Сейчас их сумма для «Мортон-РСО» превышает 4,3 млрд. рублей. Большая часть, 3,3 млрд. — с Минстроем Московской области, который должен курировать тот же Габдрахманов. При этом по итогам 2020 года компания умудрилась уйти в минус на 209 млн рублей, что наводит на мысли о возможном выводе из неё средств.

Габдрахманову приписывают множество других вещей, в частности, неисполнение обещаний. К 2018 году он обещал, что в регионе появится 300 тыс. новых рабочих мест, но выполнить его не удалось. Кроме того, Габдрахманов стал инициатором закрытия множества подмосковных рынков, что неизменно вызывало возмущение местных жителей. Об этом писал «Инфокс» . Земля же под рынками то и дело оказывалась в распоряжении крупных девелоперских структур.

Однако самый крупный скандал случился сравнительно тогда же, в 2018 году. Он был связан с Минздравом региона, который курирует чиновник. Еще в 2017 году правоохранители заподозрили начальника одного из управлений Минздрава Московской области в получении взяток за выдачу лицензий предпринимателям на осуществление медицинской деятельности. Об этом писал РБК .

После этого, на фоне слухов о масштабной коррупции в здравоохранении региона, ФСБ провела комплексную проверку Минздрава, и выявила нарушения. Речь может идти о сумме в 2 млрд. рублей. При этом, как отмечают журналисты «Инфокс» , под подозрение силовиков мог попасть сам вице-губернатор Ильдар Габдрахманов.

Никаких официальных претензий к нему не было выдвинуто. Тем не менее, возникает вопрос — такого человека Андрей Воробьев сватает на место премьера всего правительства Московской области? Если так, то мало ему скандалов, связанных с другими, как считается, ставленниками его персоны.

Кадровая политика Андрея Воробьева (в центре) давно уже стала притчей во языцех

Как утверждают злые языки, якобы при Андрее Воробьёве в Московской области могла быть выстроена целая система подбора кадров и «кормлений», когда крупные должности и целые города под свою опеку якобы могли получать люди, в прошлом водившие знакомство с криминальными авторитетами, рейдерами, и кем угодно еще. Включая и оборотней в погонах.

Среди возможных «лоббистов» во властных коридорах Подмосковья называли главу Подольской ОПГ Сергея Лалакина («Лучка»), «авторитетного» бизнесмена Анатолия Петрова, кое-где известного, как «Петруха», и многих других выходцев из «лихих 90-х».

«Петрухе» ранее пытались приписать влияние на экс-главу Пушкинского района Евгения Жиркова. По слухам, близкого к Воробьеву человека. В прошлом Жирков трудился на посту главы Балашихи и Железнодорожного, тесно работал с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. Но в декабре 2019 года Жирков был задержан. По версии следствия, он получил от застройщиков за дачу домов два нежилых помещения, об этом писал «Коммерсант» .

Таких случаев в команде Воробьева — полно. Под следствием оказался и экс-глава Рузского района Максим Тарханов. Ему и его заму вменяют превышение должностных полномочий при реконструкции очистных сооружений в Рузском районе. Об этом сообщает «РЕН ТВ» . Интересно, что незадолго до этого Воробьев повысил Тарханова, сделав его главным по вопросам взаимодействия с МСУ в правительстве Московской области.

Не ждет ли подобная участь и Ильдара Габдрахманова в случае повышения на должность премьер-министра региона, покажет только время. Претензий к нему со стороны правоохранителей, напомним, нет. Зато есть серьезные претензии у людей к Андрею Воробьеву и его ставленникам, многие из которых раз за разом попадают под прицел критики и уголовного преследования. И если кадровую политику Воробьев менять не собирается — не пора ли менять самого Воробьева?

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