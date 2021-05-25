Экономика России восстанавливается по «радужной траектории»

Об этом рассказал замглавы Минфина Владимир Колычев, передает корреспондент The Moscow Post .

«В целом мы видим, что восстановление экономики, это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти, идет по более радужной траектории, чем прогнозы Правительства», — сказал он, указывая на рост несырьевых доходов.

Он отметил, что темпы увеличения доходов даже превышают показатели 2019 года, когда пандемия COVID-19 не влияла на экономику страны. Основные налоги в реальном выражении растут на 5-10% каждый год. Речь идет обо всех ключевых налогах, как об НДС, так и о зарплатных, страховых взносах и тд.

По словам замглавы ведомства, темпы роста демонстрируют стремительное восстановление экономики. Он отметил, что вряд ли показатели можно охарактеризовать как «перегрев», но «крайней мере более быстрый рост, чем предложение поспевает», фиксируется этот показатель в 1-2 кварталах текущего года.

Колычев добавил, что согласно прогнозам, к концу этого года дефицит бюджета будет ниже предусмотренных 2,4%, хотя бы потому что цены на нефть изменились. Он указал на счетных фактор.

Колычев отметил важность наличия операционного ориентира, которого при стабильном уровне цен на нефть будут стараться выдерживать. В этом году специалисты запланировали в качестве ориентира 1,3% ВВП, не 0,5% ВВП, как это обычно происходит.

«Механизм, как он выдерживается, — это, по сути, распределение на новые какие-то расходные программы дополнительных ненефтегазовых доходов», — объяснил замглавы ведомства.

Эти дополнительные доходы могут быть направлены на расходы.

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