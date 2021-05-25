ЦИК назвал регионы, в которых проведут онлайн-голосование

Среди них есть города федерального значения – Москва и Севастополь. Как передает корреспондент The Moscow Post , решение принято на заседании Центризбиркома России во вторник.

Субъектами, в которых вводят систему ДЭГ на выборах, будут города Москва и Севастополь, Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что возможность разрешить всем регионам, подавшим заявку, использовать эту систему, однако было предлагается количество городов ограничить.

«Мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить где-то 1-1,5 млн избирателей. И это будет большое количество транзакций», -объяснил он.

Напомним, 21 мая глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что есть вероятность растянуть голосование не на один день. Формат в несколько дней очень удобен и безопасен для избирателей, он позволит обеспечить соблюдение всех санитарных требований Роспотребнадзора на фоне пандемии COVID-19.

Памфилова указала, что список регионов, в котором голосовать разрешат удаленно, будет совсем небольшим. В дальнейшем планируется расширить список, к выборам 2024 года. Она отметила, что в лучшем случае это всероссийский охват.

К слову, член ЦИК Антон Лопатин ранее говорил, что выборы регионов, в которых будет проводиться онлайн-голосование, исходит из- уровня IT-грамотности и возможности вести там информационно-разъяснительную деятельность

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно будут проходить также региональные и муниципальные выборы. В Единый день голосования состоятся выборы глав 9 субъектов страны и депутатов 39 региональных парламентов.

В связи с проведением осенью выборов вице-спикер Совета Федерации, секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил Президенту России Владимиру Путину перенести перепись на октябрь текущего года, так как официально перепись начинается в июне. Российский лидер ответил, что инициатива будет рассмотрена.

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