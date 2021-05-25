Прокотила з вітерцем: росіянка їздила на машині з чоловіком на капоті

Чим закінчилася екстимальна їзда – невідомо

Жителі Росії помітили на дорозі автомобіль на капоті якого під час їзди знаходився чоловік. Відео екстимальної поїздки було взято з камер спостереження.

Даний автомобіль зафіксувало багато камер, що дозволило відстежити його приблизний маршрут. Росіянка проїхалася з пасажиром на капоті мінімум 8 кілометрів від села Красне до Яльгелево Ленінградської області. Імовірно друге село і стало кінцевою зупинкою автомобіля.

На відео також потрапив початок епічної поїздки. На записі дорожньої камери видно як жінка сідає в машину на водійське сидіння, а чоловік намагається відкрити двері і зайняти сусіднє місце. Мабуть водій не захотіла їхати з пасажиром, і заблокувала двері машини.

З метою зупинити жінку, чоловік побіг за автомобілем і застрибнув на його капот. Але водій не звернула увагу на таку незначну перешкоду, і сміливо взяла курс до своєї мети. Чим закінчилася ця поїздка – не повідомляється.

: meta.ua