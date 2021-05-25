Долг Шаповаловым красен?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Самарской области , Арбитражный суд региона обязал одного из местных ИП выплатить 424 ты. рублей самарскому ООО «ПДК» за неплатежи по аренде принадлежащего Обществу участка. Случай вроде бы рядовой, но он заставил местную прессу вспомнить об Алексее Шаповалове — крупном самарском предпринимателе, которому эта ПДК принадлежит.

Шаповалов — один из самых влиятельных бизнесменов региона, выходец из лихих 90-х. Ранее был известен, как «игорный магнат Самары» — владел казино, которое пришлось закрыть из-за изменений в федеральном законодательстве. Между тем, среди местных жителей находятся и те, кто сомневается, что предприниматель не продолжает заниматься тем же самым «из-под полы».

Сегодня Шаповалов является основным бенефициаром холдинга «Самарский деловой мир», и, как считается, давно находится за пределами РФ, в Объединенных Арабских Эмиратах. Слухачи объясняют это неким страхом перед правоохранительными органами, хотя никаких претензий к Шаповалу ни по каким вопросам нет.

Кроме того, в собственности Шаповалова находятся такие знаковые места, как ЦУМ «Самара» и прилегающие территории, включая бывший стадион «Буревестник», Дом печати и другие объекты недвижимости.

Как утверждают наши источники, якобы дела у его бизнеса в последнее время идут плохо — настолько, что предприниматель будто бы серьезно озаботился получением долгов с контрагентов. Об этом, в частности, пишет «ПРОГОРОДСАМАРА» . Казалось бы, рядовая история, но бурное прошлое Шаповалова позволяет его недоброжелателям предположить, что делать он это может и не вполне законными способами.

Алексей Шаповалов давно живет за рубежом, но деньги предпочитает зарабатывать в России?

«Рейд» Шаповалова

В прошлом Шаповалову безуспешно пытались приписать участие в рейдерских захватах и переделах собственности 90-х годов. Сегодня эти неподтвержденные слухи стали поводом для инсинуаций относительно интереса Шаповалова к приобретению самарского завода «Рейд-1». Предприятие было обанкрочено при весьма странных обстоятельствах. Возможно, речь идет о преднамеренном банкротстве, но установить это возможности нет.

ЗАО «Рейд-1» — правопреемник обанкротившегося ФГУП «Завод «Рейд», специализировавшегося на производстве продукции военного назначения. Процедура банкротства «Рейд-1» была инициирована еще в конце 2011 года. Изначально его выставляли на торги за 350 млн рублей. Но продать за эту цену не удалось. Впоследствии она была значительно снижена.

Интерес к заводу понятен. Он расположен на земельном участке на ул. Неверова, на котором можно строить жилье, офисный центр, или продать по куда большей стоимости. Торги закончились успешно лишь в апреле 2021 года. Лот, стоимость которого успела опуститься уже со 150 млн рублей до 49,9 млн, приобрела Ольга Шаповаловой. В СМИ её называли возможной родственницей Алексея Шаповалова. но после этого сразу же разразился скандал.

Практически сразу после сделки тот же самый лот был выставлен уже по рыночной стоимости в 350 млн рублей. Однако выяснилось, что в первоначальных торгах собирался принимать участие другой известный бизнесмен, Арарат Назаретян. Оказалось, что его представителя попросту не допустили к торгам.

Они тут же подали иск и оспорили сделку в Арбитражном суде. 14 апреля суд обязал конкурсного управляющего ЗАО Рейд 1 вернуть Шаповаловой деньги и заключить договор с ИП Назаретян А.К. с ценой в 51.7 млн рублей. В чьих интересах действовала комиссия при проведении процедуры торгов — непонятно.

Завод «Рейд»

Объявление же о продаже завода за 350 млн рублей разместил директор ООО «СКР» Сергей Абросимов. Как пишет «Волга Ньюс» , он отказался пояснить, в чьих интересах действует. Хотя высказывались предположения, что Шаповалов мог попросту договориться с текущей администрацией завода, чтобы купить его по заниженной стоимости через якобы свою родственницу.

В «контрах» со всеми

Шаповалов вообще довольно часто судится, как с контрагентами, так и с властями. Поводом для конфликтов достаточно. Большой резонанс вызвал судебный процесс по поводу участков, которые структуры Шаповалова собирались застроить, расселив ветхое жилье около парка «Молодежный». Самарские власти проиграли судебные процессы против компаний Шаповалова — ООО «Алладин» и ООО «Вертикаль».

В 2010 году мэрия провела аукцион по развитию территории площадью 4,9 га в границах улиц Нагорной, Ново-Вокзальной, Ставропольской и Александра Матросова — тех самых участков. Выиграла его компания «Алладин» Шаповалова. Она должна была расселить ветхие здания, снести их и построить новые. Но спустя 8 лет глава города Елена Лапушкина в одностороннем порядке расторгла договоры. В качестве причины чиновники назвали неисполнение инвестором, то есть структурой Шаповалова, своих обязательств. Об этом писал «63.ру» .

Самое интересное, что во время процесса всплыла переписка сотрудников «Алладина» с работниками департамента градостроительства. Оказалось, что причиной затягивания работы по развитию квартала стала переделка проекта планировки и межевания территории. В итоге бизнесмен суд у мэрии выиграл, но вопросы о том, реально ли он исполнил свои обязательства, и не существовало ли каких-то подковёрных договоренностей с Департаментом градостроительства, остаются до сих пор.

Судился Шаповалов и по поводу налогов. Налоговики обвинили самарскую компанию Шаповалова «Примула» в том, что она занизила стоимость налога на земельный участок на улице Партизанской, 17, площадью 9799 кв. метров за 2018 год. Компания управляет торговыми рядами рядом с ТЦ «МегаМебель».

По данным ФНС, ООО «Примула» за 2018 год рассчитало сумму налога в размере 982 158 рублей по кадастровой стоимости в 65 477 212 рублей, соответствующей виду разрешенного использования земельного участка «Центры обслуживания туристов».

Налоговики сочли, что применение такой кадастровой стоимости для расчета необоснованно. Ведь она не учитывает фактическое использование земельного участка. Очень похоже на то, что кто-то пытался сэкономить на налогах, возможно, в силу не лучшего финансового положения своего бизнеса. В итоге суд встал на сторону налоговиков.

Были конфликты у Шаповалова и с простыми людьми и общественными организациями. Настоящий резонанс вызвала история с вырубкой леса у принадлежащего структурам Шаповалова ЦУМа в 2011 году.

Собственник участка перед ЦУМ «Самара» (ранее собственником называлось ООО «Каньон», которое считалось аффилированным ГК «Самарский Деловый Мир» Алексея Шаповалова) вырубил аллею, высаженную в 1967 году, к открытию некогда крупнейшего магазина города.

Аллея была одним из любимых мест прогулок горожан. Местные жители посчитали вырубку варварской, не говоря уже о том, что никто людей о планах по её уничтожению не предупредил. Тогда как раз был самый разгар предвыборной компании, и Шаповалов не постеснялся вступить в конфликт даже с руководством города и области.

Бывший тогда мэром Самары Дмитрий Азаров, а также спикер Гордумы Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн поспешили высадить новую аллею рядом с ТЦ. Была возможность помириться, но Шаповалов пошел в клинч — он тут же подал в суд с требованием признать высадку деревьев незаконной.

Но параллельно с этим вскрылась другая проблема. Прокуратура посчитала, что структуры Шаповалова вообще не имеют права на земельный участок перед ЦУМом. По мнению правоохранителей, был нарушен Земельный кодекс РФ, который запрещает приватизацию земельных участков общего пользования. Прокуратура настаивала, что территория возле торгового центра исторически была сквером.

Однако суд вновь встал на сторону структур Шаповалова — ничем хорошим это не кончилось. Поразительное везение в судах, которые вновь сделало актуальными разговоры о телефонном праве. Впрочем, доказать это никто так и не смог, и с аллеей у ЦУМа горожанам пришлось попрощаться. Об этом писал «Коммерсант» .

Уничтожение полувековых елей у ЦУМа стало настоящим кошмаром для самарцев

Еще до этого, в период легальных казино, с предпринимателем также было связано множество скандалов. Его фамилия упоминалась в мутной истории с покупкой акций ОАО «Самарский диагностический центр», скандалом вокруг вноса мэрией Самары 22 объектов в уставный капитал ОАО «Сити» и ОАО «Жемчужина Поволжья» (одна из компаний является близкой к Алексею Шаповалову).

Сделки пыталась опротестовать областная прокуратура. Конфликтная ситуация возникала и относительно крупного земельного участка за спортивным комплексом «МТЛ-Арена». Об этом писало сетевое издание «Сайт Самары СамРУ.ру» .

Однако самарцам более запомнилось покушение на Алексея Шаповала, которое пытались связать с его игорным бизнесом. В частности, ООО «Лас-Вегас. Игровые системы» (содержало сеть игровых автоматов).

По темпам развития предприятие обошло лидеров промышленности Самарской области ОАО «Самаранефтегаз», ЗАО «Куйбышевазот», «Тольяттиазот», ОАО «АвтоВАЗ». В 2005 году компания получила 505 млн рублей чистой прибыли. Фактически «Лас-Вегас» вошел в число крупных российских операторов индустрии отдыха и развлечений. В перспективе Шаповалов планировал вывести компанию на фондовый рынок.

В итоге все это пошло прахом из-за изменений в федеральном законодательстве. Не секрет, что игорный бизнес — один из самых криминализированных в мире. Поэтому самарцы не исключают, что Шаповалов до сих пор может как-то контролировать незаконные игровые автоматы, которые раз за разом вскрывают правоохранители. Впрочем, это лишь догадки.

Налоговая «спит»?

И все-таки, уже после этого Шаповалову очень уж фартило в судах по самым разным вопросам, что рождало слухи о сильном «шаповаловском» лобби в самарской мэрии — и это несмотря на то, что он сам с этой мэрией постоянно конфликтовал.

Да и налоговые органы к нему не очень взыскательны. А между тем, в его компаниях есть на что посмотреть. Господин Шваповалов является учредителем ни много, ни мало 174 компаний. Такой производительности многие могут позавидовать, только вот у некоторых организаций бизнесмена могли бы найти признаки фиктивности.

Например, ООО «ПДК», с которого мы начали, вообще непонятно, как работает. Ведь официально там нет ни одного сотрудника. Убыток по итогам 2020 года составил 11 млн рублей, выручка 6,2 млн. И это при наличии активов стоимостью, как минимум, 113 млн рублей. К этой структуре вопросов у налоговой нет.

Упомянутое выше ООО «Алладин» выглядит еще более странно. Как структура выиграла конкурс у мэрии на застройку участков рядом с парком Молодежный, как она вообще собиралась что-то строить — не ясно. В компании также никто официально не работает. Нет ни выручки, ни стоимости активов. Прибыль за 2020 год — 26 тыс. рублей.

Еще более странная ситуация в головной структуре всего бизнеса Шаповалова — холдинговой управляющей компании «Самарский деловой мир». Там с работниками уже лучше — на весь холдинг как минимум один человек устроен официально. Однако с 2021 года и по сегодняшний день компания неизменно несла убытки. Никакой выручки и стоимости активов у нее, согласно информации «Руспрофайла» , нет.

Подобные странности можно найти еще во многих из 174 компаний предпринимателя, большинство из которых давно ликвидировано. Это вызывает вопросы, уж не рисуют ли там отчетность для того, чтобы отвести от себя подозрения налоговиков. Правда это, или нет, но если предположения о том, что у бизнеса Шаповалова проблемы верны, то Самару ждет еще немало процессов с Шаповаловым. А значит, будет расти и количество связанных с ним скандалов.

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