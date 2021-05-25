Путин и Байден официально встретятся 16 июня в Женеве

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Кремля .

«В соответствии с достигнутой договорённостью Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Также главы стран хотят затронуть тему стратегической стабильности, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, среди которых – совместная работа в борьбе с пандемией COVID-19 и регулирование региональных конфликтов.

Ранее CNN писал, что первая встреча между главами России и США пройдет 15-16 июня в Женеве. Те же даты назывались и ранее.

По данным СМИ, на этой неделе Белый дом направил в Женеву советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, чтобы он встретился с российским коллегой и обсудил детали предстоящего саммита.

В Женеве накануне прошла очная встреча Салливана и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В ходе разговора российская сторона формально дала согласие на саммит с Соединенными Штатами.

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