Повінь – зміна системи

Menu
Close

Чому виникає нервовий тік, і як з ним боротися

30.07.2021

Бувало таке, що сіпається око? Найімовірніше, це проявляється нервовий тік. Ранок у Великому Місті знає, як йому запобігти. Читай усе нижче.

Нервовий тік – це скорочення лицьових м’язів або на кінцівках у вигляді посмикування пальців, ока, брови, грудних м’язів, сідничних тощо. Він проявляється приблизно в 1% населення планети.

Чому виникає нервовий тік

Цей стан часто спостерігається у тих, хто має розлади нервової системи, періодично стресує, надмірно хвилюється або в емоційно нестабільних осіб.

На щастя, ненав’язливий нервовий тік піддається лікуванню, але для цього варто сходити до лікаря-невролога та перевіритися. Ймовірніше, він випише тобі заспокійливий засіб на певний період.

Як лікувати нервовий тік

  • Виконуй фізичні вправи

Вони дозволять дещо відволіктися від проблем буденності і розвантажити тіло.

Ніхто не каже займатися важким спортом, достатньо буде виконувати зарядку, потягатися чи піти на пробіжку.

  • Гуляй на свіжому повітрі

Прогулянки відгірають більшу роль, аніж нам знається. Дозволяй собі частіше відпочивати, адже перенавантажений організм може швидко дати про себе знати.

  • Не дивися фільмів жахів і тих, які можуть довести тебе до шокового стану

Не давай своїй нервовій системі зайві причини для хвилювання. Хочеш розслабитися? Подивися комедію чи сімейний фільм.

  • Навчися справлятися зі стресом

Не сприймай все близько до серця. Знай, що на кожну ситуацію знайдеться рішення, навіть якщо ти його поки не бачиш.

Зайве хвилювання – «ласощі» для нервового тіку, не підживлюй його.

Намагайся сприймати все легше. Якщо відчуватимеш, що людина чи ситуація незабаром виведуть тебе із-під контролю, то спробуй абстрагуватися та подумати про щось дійсно хороше.

  • Повноцінно харчуйся та висипайся

Бажано не забувати їсти, і робити це не один-два рази на день, а цілих п’ять, щоправда маленькими порціями. І додавай до раціону свіжі овочі та фрукти.

Читайте також:   У Тбілісі пройшла акція протесту з питання розміщення військової бази США

А наостанок хочемо наголосити: якщо ти навчився керувати емоціями та менше піддаватися чужому впливу, то нервовий тік зменшиться.

Тож бережи себе і читай наступні наші корисні матеріали.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *