Чому виникає нервовий тік, і як з ним боротися

Бувало таке, що сіпається око? Найімовірніше, це проявляється нервовий тік. Ранок у Великому Місті знає, як йому запобігти. Читай усе нижче.
Нервовий тік – це скорочення лицьових м’язів або на кінцівках у вигляді посмикування пальців, ока, брови, грудних м’язів, сідничних тощо. Він проявляється приблизно в 1% населення планети.
Чому виникає нервовий тік
Цей стан часто спостерігається у тих, хто має розлади нервової системи, періодично стресує, надмірно хвилюється або в емоційно нестабільних осіб.
На щастя, ненав’язливий нервовий тік піддається лікуванню, але для цього варто сходити до лікаря-невролога та перевіритися. Ймовірніше, він випише тобі заспокійливий засіб на певний період.
Як лікувати нервовий тік
- Виконуй фізичні вправи
Вони дозволять дещо відволіктися від проблем буденності і розвантажити тіло.
Ніхто не каже займатися важким спортом, достатньо буде виконувати зарядку, потягатися чи піти на пробіжку.
- Гуляй на свіжому повітрі
Прогулянки відгірають більшу роль, аніж нам знається. Дозволяй собі частіше відпочивати, адже перенавантажений організм може швидко дати про себе знати.
- Не дивися фільмів жахів і тих, які можуть довести тебе до шокового стану
Не давай своїй нервовій системі зайві причини для хвилювання. Хочеш розслабитися? Подивися комедію чи сімейний фільм.
- Навчися справлятися зі стресом
Не сприймай все близько до серця. Знай, що на кожну ситуацію знайдеться рішення, навіть якщо ти його поки не бачиш.
Зайве хвилювання – «ласощі» для нервового тіку, не підживлюй його.
Намагайся сприймати все легше. Якщо відчуватимеш, що людина чи ситуація незабаром виведуть тебе із-під контролю, то спробуй абстрагуватися та подумати про щось дійсно хороше.
- Повноцінно харчуйся та висипайся
Бажано не забувати їсти, і робити це не один-два рази на день, а цілих п’ять, щоправда маленькими порціями. І додавай до раціону свіжі овочі та фрукти.
А наостанок хочемо наголосити: якщо ти навчився керувати емоціями та менше піддаватися чужому впливу, то нервовий тік зменшиться.
Тож бережи себе і читай наступні наші корисні матеріали.