Instagram закриє мільйони акаунтів

Починаючи з цього тижня акаунти всіх нових користувачів, кому не виповнилося 16 років (або 18 в деяких країнах), стануть за замовчуванням закритими. Про це йдеться на сайті компанії.

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Інформація в закритих акаунтах видно тільки користувачам, яким підліток дав на це дозвіл. У Explore, Reels та інших розділах соцмережі фото і відео з закритих акаунтів не відображаються. До Stories це теж стосується.

За даними Instagram, якщо підліток все ж захоче «відкрити» аккаунт, то зробити це можливо в налаштуваннях.

«Історично склалося так, що при реєстрації в Instagram ми просили молодих людей вибирати між загальнодоступним або приватним обліковим записом, але наше недавнє дослідження показало, що вони цінують більше особистий досвід. Під час тестування вісім з десяти молодих людей взяли другий варіант за замовчуванням під час реєстрації », -повідомляється в блозі компанії.