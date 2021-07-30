В Україні виник дефіцит дизельного пального

Минулого вівторка, 27 липня, ніхто із трейдерів не вийшов із пропозицією дизельного пального вагонними нормами. Це перший випадок за 12 років проведення цінових моніторингів, пише Аuto.24.

Брак пального у вільному продажу пояснюють нестачею обсягів і бажанням притримати наявний ресурс. У другій половині дня після виходу основного моніторингу єдина пропозиція була озвучена компанією «Альянс Енерго Трейд» (29 700 гривень за тонну).

За даними консалтингової групи «А-95», імпорт дизельного палива за 25 днів липня 2021 року склав 406,9 тисячі тонн, що відповідає аналогічному періоду 2020 року. При цьому торік ринок був переповнений запасами продукту, сформованими під час провалу світових цін у квітні-травні. Зараз спостерігається відставання липневого імпорту від темпів червня, коли за 25 днів було поставлено на 34 тисяч тонн продукту більше.

Всупереч очікуванням стабілізації з початку тижня, в дрібному гурті ціни на дизельне пальне продовжили зростання і додали ще 61 копійку за літр (+2,49%). Бензини виросли на 35-39 копійок, або на 1,32%. Паралельно кількість пропозицій у вівторок значно скоротилася.

Раніше видання Reuters писало, що Україна у травні може зіткнутись з дефіцитом дизпалива через планове технічне обслуговування білоруського Мозирського НПЗ, що збігається із зупинкою у постачанні з заводів російської «Роснефти».

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