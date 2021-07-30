Вчені визначили дозу алкоголю, яка принесе користь здоров’ю

Дізнайтеся, скільки за день можна випивати спиртного

Вживання легкого або помірного алкоголю знижує ризик виникнення серцевих нападів і смерті у пацієнтів з серцевими захворюваннями. Вчені з коледжу Лондона визначили дозу алкоголю, яка принесе користь серцю.

Дослідники проаналізували дані 48 тисяч пацієнтів, які страждають на серцеві захворювання. Особливу увагу вчені приділили тому, скільки респонденти випивають алкоголю.

В ході дослідження експерти визначили, що оптимальною дозою алкоголю є 6 грамів на день. Саме стільки випивали люди, які пережили серцеві напади, алкоголь запобігає виникненню нових.

Відзначається, що пацієнти, які випивають у день по 15 грамів алкоголю (приблизно половину келиха вина) – мають більш високий ризик повторного розвитку серцевих захворювання. Однак він все одно нижче, ніж у непитущих людей.

Також дослідники назвали максимальну дозу алкоголю, яку можна випивати без шкоди для здоров’я – 105 грамів алкоголю на тиждень. Відзначається, непитущі люди і ті, хто випиває в день одну пляшку пива, мають однакові показники здоров’я серця.

: BMC Medicine