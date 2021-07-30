Чоловік дізнався про зраду дружини завдяки аккаунту на Netflix

Це був дуже зухвалий спосіб повідомити про зраду

Для багатьох фільми і серіали на Netflix є відмінним способом розслабитися і добре провести час. Але наш сьогоднішній герой завдяки стрімінговому сервісу дізнався не подробиці з нового сезону серіалу, а факт про своє сімейне життя.

Користувач Reddit під ніком jakiwi3 розповів свою сумну історію. Одного разу йому на електронну пошту прийшов лист від Netflix, в якому повідомлялося, що пароль від облікового запису змінено. Але ще більше чоловіка здивував заголовок повідомлення: “Привіт, хлопець, який спав з твоєю колишньою дружиною”.



Reddit @jakiwi3

У подружжя був спільний аккаунт, але невірна дружина та її коханець вирішили привласнити його собі і зробили це в образливий спосіб. Користувач розповів, що його дуже засмутила новина про зраду, а також той факт, що тепер він залишився без аккаунта. Також чоловік розповів, що зі своєю дружиною він не розлучався і не розуміє, чому коханець назвав її “колишньою дружиною”.

: Reddit