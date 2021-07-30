Вийшла перша бета-версія Windows 11

Відбулася подія, яка чекали багато: Microsoft випустила першу бета-версію Windows 11. До цього нова ОС Microsoft поширювалася тільки у версії Dev preview – для розробників, з великою кількістю багів і проблем. Бета-версія краще підходить для використання в комп’ютерах користувачів, оскільки вона більш стабільна.

Для того, щоб встановити бета-версію Windows 11, потрібно стати учасником програми тестування ПО Microsoft і мати комп’ютер, що задовольняє апаратним вимогам для запуску ОС. І хоча зазвичай перехід з каналу для розробників в канал для бета-тестування вимагає повного переустановлення системи, поки така не потрібна – на «короткий проміжок часу», як написано на сторінці Windows Insider в Twitter (перехід c версії Dev preview на Beta зараз здійснюється практично непомітно – з одного перезавантаженням).

Microsoft підкреслює, що незважаючи на те, що версії Windows 11, що публікуються в каналі Beta, більш стабільні, ніж ті, що представлені в каналі Dev, вони все ще залишаються бета-версіями: з помилками, багами і відсутністю будь-якої страховки від випадкових падінь.