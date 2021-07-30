На Волині зареєстрували випадок захворювання на туляремію

У Волинській області зафіксували випадок захворювання на туляремію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров’я (ЦГЗ).

“Як повідомляє Волинський обласний центр контролю і профілактики хвороб, у липні в області зареєстрували випадок туляремії. Захворіла жінка, яка пов’язує своє захворювання з укусом ґедзя під час випасу худоби”, – йдеться у повідомленні.

Туляремія – особливо небезпечне інфекційне захворювання, що передається від тварин до людей. Якщо хворому не надати вчасно медичну допомогу, можливі серйозні ускладнення чи смерть.

Збудник туляремії — бактерія Francisella tularensis. Основне джерело інфекції для людини — ондатри, щури, миші, ховрахи, зайці. Переносники інфекції — іксодові та гамазові кліщі, блохи, ґедзі, комарі, москіти тощо.

Людина інфікується внаслідок контакту з хворими тваринами, укусу переносника, уживання заражених харчів та води й навіть через дихальні шляхи (наприклад, під час обробки заражених зернових продуктів, фуражу).

Основні симптоми туляремії:

збільшення лімфовузлів;

підвищення температури тіла до 38–40 °С;

сильний головний біль;

загальна слабкість;

запаморочення, порушення свідомості;

біль у м’язах;

нудота;

блювання;

почервоніння обличчя та очей;

висип, який на 8–12-й день хвороби лущиться й може призвести до пігментації шкіри.

Без лікування хвороба триває довго, супроводжується лихоманкою, нагноєнням уражених лімфовузлів і розвитком ускладнень, небезпечних для життя людини, зокрема, артриту, менінгіту, енцефаліту, пневмонії та інфекційно-токсичного шоку.