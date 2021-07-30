Alyona Alyona в обтислому купальнику показала реальну фігуру

Alyona Alyona продовжує епатувати публіку несподіваними образами.

Українська хіп-хоп- і реп-виконавиця Alyona Alyona прославилася гострими темами своїх пісень, які викликають самоіронію і розкривають соціальні проблеми сучасного суспільства. Артистка не соромиться своїх пишних форм, а навпаки, сприймає себе такою, яка вона є і закликає інших не боятися зайвих кілограмів на своєму тілі. В особистому Instagram-акаунті вона продовжує виставляти пікантні фото в купальниках, чим ще більше підігріває інтерес до своєї персони.

Alyona Alyona

Цього разу Alyona Alyona позувала в купальнику, сидячи в дитячому басейні. На дівчині купальник синього кольору і легка сорочка з яскравим принтом. На фото видно, що зірка в руках тримала парасольку і стаканчик з напоєм. Свій образ реп-виконавиця доповнила стильними окулярами і бейсболкою.

“Запускаю свій професійний курс з відпочинку. Після мого курсу ви зможете правильно і професійно відпочивати за методикою Олени Савраненко. Розповідай в коментарях цікаві історії з відпочинку, все дивлюся, все лайкаю”, – підписала під кадром Alyona Alyona.

Alyona Alyona

Інтернет-користувачі бурхливо відреагували на провокаційний знімок. У коментарях фанати відзначили, що в такому вигляді Alyona Alyona демонструє не тільки пишні форми, але і великі груди.

“Фото вогонь”, “Гарного відпочинку”, “Дівчина з народу. Цікава і розумна”, “Це сама прикольна реклама, яку я читав за останній час”, “Так не сміялася давно”, – написали шанувальники.