Microsoft ускладнила зміну браузера в Windows 11

Microsoft зробила процес зміни браузера в Windows більш складним. Про це повідомляє видання How-To Geek.

Журналіст Кріс Хоффман (Chris Hoffman) вивчив бета-версію Windows 11 і з’ясував, що Microsoft змінила порядок зміни браузера за замовчуванням. Як і раніше, ця опція доступна в налаштуваннях операційної системи. Однак якщо в Windows 10 зміна стандартного браузера Edge на Chrome, Mozilla, Opera або будь-який інший проводилася після натискання однієї кнопки, то в новій ОС процес ускладнили.

Щоб змінити браузер за замовчуванням в Windows 11, потрібно зайти в налаштування, потім перейти в розділ «Додатки» і відкрити список програм. Далі, після вибору браузера Edge, система запропонує налаштувати базову програму для відкриття певних документів – html, htm, http, https, pdf та інших. Для кожного формату потрібно вибрати певну програму окремо.

Хоффман звернув увагу, що при кожній спробі змінити Edge на інший браузер, ОС буде просити користувача не поспішати з рішенням. З’явиться повідомлення «Microsoft Edge – швидкий, безпечний і створений спеціально для Windows 11 браузер».

За словами фахівця, дане нововведення може зберегтися і в публічній версії ОС. Кріс Хоффман відзначив, що бажання Microsoft зберегти частку користувачів Edge логічне, так як ринок браузерів величезний і генерує для компанії велику кількість грошей.