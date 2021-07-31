Андрій Джеджула прокоментував звинувачення дружини щодо її побиття

Не так давно дружина відомого шоумена Андрія Джеджула дала нове інтерв’ю, в якому зі сльозами на очах розповіла про знущання чоловіка. Юлія Леус заявила, що її постійно били, ображали та плювали в обличчя.

На звинувачення дружини відреагував і сам шоумен. Він вирішив відповісти їй емоційним відео, яке записав у власному авто. Ролик Андрій Джеджула запостив на своїй сторінці в Instagram.

Шоумен емоційно звернувся до своєї дружини й заявив, що це вже перейшло всі межі. Він категорично заперечує слова Юлії Леус. А ще Андрій Джеджула заговорив про розлучення.

За його словами, чоловік надіється, що зовсім скоро Юлія Леус стане для нього ексдружиною. Також шоумен звернувся до жінки й попросив її зробити дещо важливе.

Андрій Джеджула надіється, що після розлучення дружина змінить прізвище й більше не буде його ганьбити. А ще шоумен неабияк заінтригував мережу.

Він заявив, що зовсім скоро розповість правдиву історію про стосунки з Юлією Леус. За словами чоловіка, в нього є дуже багато фактів.