Тіна Кароль відправилась з сином на відпочинок в Ісландію

Знаменита українська співачка Тіна Кароль не часто проводить час зі своїм сином. Хлопчик навчається за кордоном, тому бачиться з мамою лише на канікулах.

Не так давно зірка українського шоу-бізнесу повідомила, що відправилась з сином на відпочинок. На цей раз знаменитість полетіла в Ісландію.

В Instagram-stories Тіна Кароль опублікувала багато нових світлин з відпустки. Вона показала, як проводить з сином час й похизувалась обличчям без макіяжу. У відпустці жінка дуже рідко користується косметикою.

Вона надає перевагу природній красі, тому на фото артистка постала без косметики. Тіна Кароль позує в обіймах сина й мило усміхається. Вона старається насолодитись кожною хвилиною, проведеною з хлопчиком.

Зірка українського шоу-бізнесу повідомила, що вже побачила з Веніаміном місцеві архітектурні пам’ятки. А ще зіркова сім’я відвідала місце, де знаходиться вулкан.

Кумири засипали артистку великою кількістю приємних слів, побажавши вдалого відпочинку. За словами фанів, Тіна Кароль, як завжди, має розкішний вигляд.

