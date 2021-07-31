Дружина Влада Ями зізналася, за що покохала чоловіка

Дружина відомого українського хореографа, судді телевізійних проєктів “Танцюють всі!”, “Україна має талант”, “Танці з зірками” та “Модель X” Влада Ями Лілія зізналася, за що покохала свого чоловіка.

На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм Лілія Яма часто відповідає на запитання своїх підписників, зокрема, розповідаючи цікаві моменти з їхнього сімейного життя.

Цього разу підписники Лілії Ями зацікавилися тим, чому її вибір впав саме на Влада. “Чому закохалася у Влада? За що?”, – запитали Лілію.



Влад і Лілія Яма, instagram.com/liliya_yama

На що Лілія Яма відповіла, навівши приклад батьківської безумовної любові до дітей. На її думку, людина просто “твоя” і ти її кохаєш без жодних зайвих пояснень. Проте, Лілія все-таки відзначила особливе почуття гумору свого чоловіка та його турботу про неї.

“Чому потрібно любити за щось? Адже ми любимо наших дітей безумовно. Тому що вони наші рідні душеньки. Це не пояснити.”Твоя” людина і все. Звісно ж люблю почуття гумору Влада, його любов і турботу.”, – відповіла Лілія Яма.Лілія Яма



Влад і Лілія Яма, instagram.com/liliya_yama