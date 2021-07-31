Актриса Джеймі Лі Кертіс розповіла про сина-трансгендера

В інтерв’ю журналу AARP The Magazine актриса, власниця «Золотого глобуса» і BAFTA Джеймі Лі Кертіс розповіла, що її син Томас зробив трансгендерний перехід. В інтерв’ю Кертіс зазначила, що «з подивом і гордістю спостерігала, як наш син став нашою дочкою Рубі».

Кертіс і її чоловік Крістофер Гест, британський сценарист, композитор, музикант, режисер і актор, виховують двох прийомних дітей. Голлівудська пара перебуває у шлюбі понад 36 років. У них немає онуків, «але я дуже сподіваюся на це», – сказала актриса. 25-річна Рубі працює редактором комп’ютерних ігор, а 34-річна дочка Кертіс і Геста, Енні, заміжня і працює інструктором з танців.

Голлівудська зірка також зазначила, що Рубі та її наречений готуються до весілля, яке намічене на наступний рік. Святкову церемонію буде проводити Джеймі Лі Кертіс.