Дієтологи назвали найгірші продукти для сніданку

Правильний сніданок включає клітковину, білок і корисні жири, він заряджає енергією на весь день. Але далеко не всі продукти підходять для нього. Дієтологи відзначають, що багато хто вибирає для ранкового прийому їжі якраз ті страви, які є найменш бажаними.

Сухі пластівці

Багато хто думає, що пластівці – це корисно. Але вони містять лише невелику кількість цільного зерна. У сухих сніданках багато цукру, часто навіть більше, ніж в печиво і десертах. А його надмірне вживання може підвищити ризик ожиріння, діабету другого типу, серцевих та інших захворювань.

Млинці та вафлі

У них дуже багато рафінованої борошна, яка також не відноситься до корисних продуктів. Вона містить мало поживних речовин і клітковини і може швидко підняти рівень цукру в крові. Як правило, млинці і вафлі ще їдять з солодким сиропом, джемом і іншими добавками з високим вмістом шкідливих вуглеводів.

Тости з маргарином або спредом

Це теж нездоровий варіант для сніданку. По-перше, борошно в більшості сортів хліба рафінована. По-друге, маргарини і спреди містять трансжири, які є найбільш шкідливим для здоров’я типом жирів, пише 1to1fitness.

Кекси, булочки, мафіни

У них також багато цукру, рафінованого борошна, калорій і мало поживних речовин. Солодка начинка збільшує їх калорійність.

Фруктовий сік

Готові соки часто підсолоджені цукром або кукурудзяним сиропом з високим вмістом фруктози. Це збільшує ризик ожиріння, метаболічного синдрому, діабету другого типу та інших захворювань. Навіть 100% фруктовий сік містить занадто багато вуглеводів.

Знежирений солодкий йогурт

Часто в таких йогуртах навіть більше цукру, ніж в порівнянній порції морозива. Крім того, жири все-таки необхідні: вони допомагають залишатися ситими.

Гранола

У ній також багато вуглеводів і калорій. А білків, навпаки, мало, навіть незважаючи на добавку горіхів. Тому поживна цінність у подібного сніданку сумнівна.

: Новости Ю