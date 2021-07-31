Про користь молочного шоколаду на сніданок розповіли фахівці

Вважається, що молочний шоколад – висококалорійний продукт, який створює небезпеку для фігури. Однак вчені заявили, що цей десерт здатний спровокувати спалювання жиру в організмі за певних умов.

Дослідники з американської лікарні Бригама спільно з іспанськими вченими з Університету Мурсії провели експеримент за участю 19 жінок в постменопаузі, які вживали по 100 г шоколаду в різні періоди часу: вранці після пробудження або вночі перед сном. Детальніше про дослідження йдеться в статті, опублікованій на сайті клініки. Порівнявши результати обох груп, експертам вдалося встановити, що:

ні вранці, ні вночі шоколад не спровокував збільшення ваги;

залежно від часу доби шоколад впливає на апетит, склад мікробіоти і сон;

великі порції шоколаду з ранку допомагають спалюванню жиру;

залежно від часу доби шоколад може змінювати роботу метаболізму на наступний день.

“Наші результати доводять, що не тільки те, що ми їмо, але і коли ми їмо, може впливати на фізіологічні механізми, що беруть участь у регуляції ваги тіла”, – зазначили автори дослідження. Вони додали, що різний час доби впливає також і на тягу до солодкого.

: Новости Ю