Лікар-кардіолог розповіла, які ліки можуть викликати набряки в спеку

Деякі лікарські препарати, якщо приймати їх в спеку, можуть привести до виражених набряків. Зокрема, мова йде про блокатори кальцієвих каналів. Чи варто цього боятися, розповіла лікар-кардіолог Ганна Кореневич.

Для тих, хто приймає такі препарати, щоб відчувати себе краще, рекомендується уникати прямого сонця, гуляти тільки рано вранці і пізно ввечері, скоротити вживанні солі, а також пити більше води та інших напоїв, розповіла Кореневич в прямому ефірі на своєму YouTube-каналі.

“Чим спекотніше, тим небезпечніше вживання спиртного, тому що воно викликає зневоднення”, – додала кардіолог. Вона додала, що боятися набряків не варто, але краще їх запобігти.

: Новости Ю