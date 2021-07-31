Ірина Білик заговорила про чоловіків після розлучення

Популярна українська співачка Ірина Білик любить радувати шанувальників новими постами з особистого і творчого життя в Instagram, де за нею стежать понад 360 тисяч осіб.

Цього разу артистка розмістила в Insta Stiories фото, на якому позує в шикарній рожевій сукні з рюшами, а також, поділилася своїм зізнанням в рубриці питання-відповідь.

Підписники часто цікавляться особистим життям співачки: заміжжя з музикантом Юрієм Нікітіним, з манекенником Андрієм Оверчуком, гучний роман з хореографом Дмитром Коляденком і розлучення з останнім чоловіком фотографом Асланом Ахмадовим. Любовні події і пригоди життя Ірини були у всіх на слуху. Артистка не так часто відповідає на питання особистого характеру, але цього разу вона зізналася шанувальникам, що найбільше цінує в чоловіках.

“Щирість і доброту”, – коротко відповіла Ірина.

скріншот з Insta Stories

Варто зазначити, що артистка подала на розлучення зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим, після 20-ти років шлюбу. У пари є син Табриз, який народився в 2015 році, зараз його виховує Ірина.