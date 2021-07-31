У Києві затримали 18-річного наркоторговця

У Києві правоохоронці затримали 18-річного наркоторговця, у якого виявили велику партію наркотиків, повідомляє Кореспондент.

facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

За даними прес-служби Київської міської прокуратури хлопця затримали під час відпрацювання оперативної інформації, а в ході особистого обшуку вилучили близько 1 кг речовини, схожої на канабіс.

facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

“Надалі, за адресою проживання затриманого було вилучено ще 191 згорток з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну речовину амфетамін, загальною масою близько 200 г, близько 500 г речовини, схожої на канабіс, близько 40 г речовини, схожої на психотропну речовину MDMA, близько 60 г речовини, схожої на психотропну речовину PVP, які затриманий зберігав для збуту наркозалежним”, – йдеться в повідомленні.

facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура оцінила вилучені речовини в 500 тисяч гривень. Молода особа затримана, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.