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Чим особливий Квест Форт Боярд?

31.07.2021

Форт Боярд відома передача, яка рідко кого може залишити байдужим, при цьому її дивляться люди різного віку. Місце, де проходили дії квесту, є колишньою французькою в’язницею, що знаходилася посеред океану. Головною особливістю Форт Боярда є те, що втекти звідти неможливо.

Якщо Вам подобаються загадкові місця, різні головоломки і складні ситуації, які викликають у Вас мурашки, тоді квест “Форт Боярд. Спокуса мудреця Фура » відмінно підійде саме для Вас! Саме квест Форт Боярд наразі вважається топовим в Україні. Головні щасливчики того, що відбувається можуть виявити у фортеці справжній скарб. Дійти до самого кінця зможуть лише справжні лідери, які вміють злагоджено працювати в команді. Також важливо мати дуже хорошу фантазію!

Серед переваг даного квесту можна відзначити наступні:

  • квест допомагає зблизитися з сім’єю, друзями, колегами по роботі і т. д. в процесі згуртованої командної грию, даний квест-відмінний варіант проведення дозвілля;
  • для квесту надається велике просторе приміщення;
  • при проходженні квесту ви відчуєте себе учасником відомого шоу на телебаченні.

Для тих, хто мріє стати учасником делегації в старовинну фортецю Форт Боярд до поважного старця Фура, розгадати його дуже мудровані загадки, отримати той самий заповітний ключ від укріпленого замку немає нічого складного. Для цього достатньо вступити в команду гравців, пройти квест, випробувати незабутні відчуття перемоги і отримати порцію потужного адреналіну.

Чому варто вибрати саме цей квест? Та тому що він підійде для різного віку, навіть якщо ви прийшли з сім’єю. А командна робота дозволяє вам зблизитися і разом йти до однієї наміченої мети. Даний квест корисний розвитком логічного мислення і виробленням тактичних прийомів.

Тривалість проходження квесту займає 1,5 години, при цьому учасники в цей час отримують не тільки задоволення, але і заряд бадьорості на довгий час.

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