4 речі, які смартфон 2018 року робить краще, ніж деякі флагмани 2021 року

Хоча старий смартфон де в чому кращий за сучасний, все одно він залишається старим девайсом.

Не завжди новий гаджет виявляється в усьому кращим за пристрої минулих поколінь. Це досить яскраво проявляється при прямому порівнянні можливостей старого та нового девайсів.

1. Швидке дротове заряджання

Mate 20 Pro був першим смартфоном Huawei, який запропонував дротове заряджання підвищеної потужності. Він приймав до 40 Вт енергії, обіцяючи повний заряд своєї батареї приблизно за годину та заряд до 70% приблизно за 30 хвилин.

Такі девайси як OnePlus 9, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, в рази перевищують потужність дротового заряджання. Однак флагмани від топових брендів, такі як Samsung Galaxy S21, Google Pixel 5, iPhone 12 Pro, Asus Zenfone 8, Sony Xperia 1 III довше заряджаються до 100%, ніж трирічний смартфон.

Швидке заряджання є відповіддю смартфонної індустрії на невелику ємність батарей. З користувацької точки зору немає великого значення підключити гаджет на кілька хвилин до розетки, якщо за кілька хвилин можна відновити значний відсоток заряду.

2. Збалансовані можливості камер

LG та Huawei були одними з перших, хто запропонував потрійний набір камер у смартфоні. Це були гаджети LG V40 та Huawei Mate 20 Pro. Пристрої пропонували ширококутний, ультраширококутний та телефото об’єктиви, що дозволяло вирішувати різні задачі при зйомці.

У 2021 такі об’єктиви пропонують багато флагманських телефонів, але також багато пристроїв не квапляться додавати більше камер. Наприклад, Pixel 5 та iPhone 12 використовують подвійний блок камер. У них немає телефото об’єктиву, що не дозволяє зручно фотографувати віддалені об’єкти без втрати якості знімку. У Xiaomi Mi 11 та OnePlus 9 більше камер, але також немає телефото.

3. Стійкість до води та бездротове заряджання

Ці дві характеристики не є чимось новим і багато пристроїв від LG, Oppo, Samsung, Sony, Google, Apple пропонують такі можливості.

Однак у 2021 навіть у флагманських телефонах стійкість до води та бездротове заряджання все ще не стала стандартом. Це особливо актуально в сегменті так званих доступних флагманів. Одна або обидві характеристики відсутні у Xiaomi Mi 11, Vivo X60 Pro Plus, Sony Xperia 5 III, Asus Zenfone 8, OnePlus 9.

4. Розблокування по обличчю та відбитку пальця

Біометрична ідентифікація стала одним з головних способів доступу до гаджетів останніми роками. Mate 20 Pro був одним з перших смартфонів, який запропонував підекранний сканер відбитків пальців. Сьогодні цим вже нікого не здивуєш.

Але Mate 20 Pro дивує тим, що пропонує також і розблокування по обличчю. Для розблокування використовується спеціальна 3D-камера, тому обманути її звичайним фото, як наприклад, попереджає Samsung, не вийде.

У чому старий смартфон гірший

Хоча старий смартфон де в чому кращий за сучасний, все одно він залишається старим девайсом. Його процесор не такий продуктивний та більш витратний.

Старий смартфон також не надасть доступу до сучасних версій операційної системи Android. Це не буде проблемою ще кілька років, але все більше додатків з часом почніть відмовлятися установлюватися. Також у старих прошивках може не бути корисних фішок, які виробник реалізував у новому програмному забезпеченні.

: Android Authority