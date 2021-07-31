Лікарка назвала продукти, які провокують появу тромбів

Ризику утворення тромбів найбільше піддаються люди з атеросклерозом і цукровим діабетом, надмірною масою тіла, шкідливими звичками (наприклад, куріння) і спадковими серцево-судинними захворюваннями. Як убезпечити себе, розповіла лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Ганна Кореневич.

За її словами, в першу чергу потрібно мінімізувати споживання простих вуглеводів (солодке, хліб, випічку) і цукру, який у великих кількостях міститься в соусах, напівфабрикатах і знежирених продуктах. Всі вони можуть привести до порушення згортання крові і появи тромбів, повідомила вона в одному з відео на YouTube.

“Одним з найнебезпечніших є алкоголь. Не зловживайте, а краще – виключіть зовсім – попередила Кореневич. – Майже всі серцево-судинні проблеми відбуваються на наступний день після прийому спиртного”.

Вона також радить людям, які приймають антикоагулянти – препарати, що розріджують кров, – відмовитися від продуктів з високим вмістом вітаміну K.

До них, серед інших, відносяться зелений чай, печінка (яловича і свиняча) і овочі зеленого кольору. Вони практично повністю знищують дію ліків, і їх споживання може привести до серйозних наслідків.