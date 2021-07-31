Зухвала MARUV позує без макіяжу

MARUV показала, як готується до виступів на концертах. Шанувальникам артистки вдалося побачити, як вона виглядає без макіяжу.

Для того, щоб доповнити виступ на сцені, не досить просто таланту. У список знаменитостей входить і грим, і наряд, і, звичайно ж, настрій. Коли ти повноцінно зарядився на виступ, настав час приступати до нанесення концертного мейку. Багатьом артистам його роблять стилісти, однак MARUV довіряє лише собі та перед одним з останніх виходів на сцену зробила макіяж самостійно.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала, як виглядала до мейку і вже після в концертному образі. Співачка зробила собі масивні чорні стрілки, контурінг та обрала яскраво-червону помаду. Крім цього вона наділа короткий парик і властивий своєму стилю спокусливий наряд.

: bilshe.com