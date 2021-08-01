Мавпа відкорковує пляшку та п’є алкоголь в індійському магазині: курйозне відео стало вірусним

Давно відомо, що люди пішли від мавп, і у нас набагато більше спільного ніж здається на перший погляд. Це доводить і кумедна мавпочка зі штату Мадх’я-Прадеш в Індії, яка нещодавно пригощалася алкогольними напоями у місцевому магазині.

: New York Post

Це видовище зняли на відео, що швидко поширилося мережею. На ньому можна побачити, як мавпа самостійно відкоркувала пляшку зубами, тримаючи її в лапах, а потім прийнялася з неї пити.

Ролик розсмішив користувачів мережі, але вони були спантеличені реакцією працівника цього магазину. Схоже, що чоловіка зовсім не здивувало те, що робить мавпа. Спершу він спробував виміняти пляшку на печиво, а коли пухнастий гість не погодився, продавець спокійно продовжив займатися своїми справами.

Виявилося, що мавпа регулярно заходить до цього магазину, аби трохи хильнути. Працівники кажуть, що вона, ймовірно, вже звикла до алкоголю.