Windows 11: найпоширеніші скарги користувачів

У багатонаціональній корпорації комп’ютерних технологій Microsoft розповіли про найпоширеніші скарги від користувачів щодо нової операційної системи Windows 11.

Про це йдеться у виданні Gizchina.

Так, багато людей незадоволені відсутністю звичних опцій. Зокрема, бракує можливості змінювати позицію панелі завдань. У компанії не уточнили, чи повернуть цю функцію.

Крім того, користувачі не можуть закріплювати застосунки на панелі завдань за допомогою простого перетягування з “Провідника”. Як з’ясувалось, щоб перемістити застосунок, потрібно спочатку запустити його.

До того ж людей дратує неможливість встановлювати на панелі завдань годинник, який би показував і секунди. Для цього користувачі змушені завантажувати додаткові застосунки.

Також у багатьох немає змоги оновити операційну систему до Windows 11 через високі вимоги, що спричинило ще одну хвилю обурення користувачів.