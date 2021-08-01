Найпроблемніші старі автомобілі

В основі дослідження лежать результати опитування 13 000 автомобілістів, які вказували на кількість поломок їхніх автомобілів за рік.

Про це пише Твоя Машина.

При складанні рейтингу в WhatCar? спиралися на дані про несправності в 15 категоріях.

Загалом в дослідженні опинилися 175 моделей автомобілів від 31 бренду з середньою ціною ремонту в 100-500 фунтів стерлінгів ($137-685), але на 2% автомобілів довелося розщедритися більш ніж на 1 500 фунтів стерлінгів (практично $2 000). А найпоширенішою несправністю була поломка електросистем.

Топ-25 ненадійних машин на вторинному ринку:

Audi A6, 2011-2018: 70,6%

Seat Альгамбра, 2011-2020: 70,8%

Land Rover Discovery Sport, 2014-2019: 73,1%

Range Rover Sport, 2013: 74,2%

Land Rover Discovery, 2015: 77,9%

Range Rover Velar, 2017: 81,9%

Porsche 718 Cayman, 2016: 82,5%

Seat Leon (дизельний), 2013-2020: 82,7%

Range Rover Evoque, 2011-2019: 82,8%

Peugeot 308, 2013: 83,3%

Volkswagen Golf (дизельний), 2013-2020: 83,6%

Porsche Panamera, 2016: 84,5%

Tesla Model S, 2014: 85,7%

Suzuki Ignis, 2016: 85,9%

Renault Sandero, 2013-2020: 85,9%

Ford S-Max, 2015: 86,5%

Jaguar XJ, 2010: 86,6%

Nissan Qashqai, 2014-2021: 87%

Mercedes C-Class, 2014: 87,3%

Opel Insignia Grand Sport, 2017: 87,4%

Nissan X-Trail: 2014: 87,6%

BMW X6, 2014-2019: 88,2%

Kia Picanto, 2017: 88,3%

Jaguar E-Pace, 2017: 88,4%

MG ZS EV, 2019: 89,4%.

Finance.UA