Найпроблемніші старі автомобілі

В основі дослідження лежать результати опитування 13 000 автомобілістів, які вказували на кількість поломок їхніх автомобілів за рік.
Про це пише Твоя Машина.
При складанні рейтингу в WhatCar? спиралися на дані про несправності в 15 категоріях.
Загалом в дослідженні опинилися 175 моделей автомобілів від 31 бренду з середньою ціною ремонту в 100-500 фунтів стерлінгів ($137-685), але на 2% автомобілів довелося розщедритися більш ніж на 1 500 фунтів стерлінгів (практично $2 000). А найпоширенішою несправністю була поломка електросистем.
Топ-25 ненадійних машин на вторинному ринку:
Audi A6, 2011-2018: 70,6%
Seat Альгамбра, 2011-2020: 70,8%
Land Rover Discovery Sport, 2014-2019: 73,1%
Range Rover Sport, 2013: 74,2%
Land Rover Discovery, 2015: 77,9%
Range Rover Velar, 2017: 81,9%
Porsche 718 Cayman, 2016: 82,5%
Seat Leon (дизельний), 2013-2020: 82,7%
Range Rover Evoque, 2011-2019: 82,8%
Peugeot 308, 2013: 83,3%
Volkswagen Golf (дизельний), 2013-2020: 83,6%
Porsche Panamera, 2016: 84,5%
Tesla Model S, 2014: 85,7%
Suzuki Ignis, 2016: 85,9%
Renault Sandero, 2013-2020: 85,9%
Ford S-Max, 2015: 86,5%
Jaguar XJ, 2010: 86,6%
Nissan Qashqai, 2014-2021: 87%
Mercedes C-Class, 2014: 87,3%
Opel Insignia Grand Sport, 2017: 87,4%
Nissan X-Trail: 2014: 87,6%
BMW X6, 2014-2019: 88,2%
Kia Picanto, 2017: 88,3%
Jaguar E-Pace, 2017: 88,4%
MG ZS EV, 2019: 89,4%.
Finance.UA