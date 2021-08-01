Фани запідозрили Настю Каменських у вагітності

Відоме зіркове подружжя Насті Каменських та Потапа неабияк заінтригувало мережу. Ще раніше співачка розповідала, що мріє про діток й повністю готова до материнства. Потап теж хоче бути багатодітним татом.

Фани не можуть дочекатись, коли закохані потішать їх новиною про вагітність. Нещодавно Настя Каменських знову спровокувала чутки про цікаве положення. На сторінці в Instagram вона запостила новий ролик, в якому продемонструвала кумедний танець з Потапом.

Перед камерою зірка українського шоу-бізнесу постала у топі з леопардовим принтом та білосніжних шортах з високою талією. На голові артистка зробила високий пучок.

Коханий чоловік Насті Каменських одягнув чорну футболку та сірі шорти. Співачка щиро усміхається, демонструючи кумедні рухи з Потапом. Однак, найбільше кумирів заінтригував підпис до ролика.

За словами Насті Каменських, зовсім скоро подружжя оголосить про велику подію у своєму житті. На думку шанувальників, закохані зізнаються, що чекають на малюка. Вони заявили, що не можуть дочекатись, коли співачка розсекретить довгоочікувану подію.