Троянду із «оком тигра» показали в київському ботсаду

У Ботсаду імені Гришка До Дня тигра показали «тигрову» троянду. Незвична рослина одна із найновіших у величезній колекції.

Це гібрид персидської троянди (Hulthemia persica) із плямою всередині квітки, яка схожа на око. Через характерне забарвлення сорт отримав назву «Око тигра».

«Як ми відзначаємо Global Tiger Day (Міжнародний день тигра)? Звичайно, трояндою — Eye of Tiger». (Christofer H. Warner, Great Britain, 2006). — розповіли у ботсаду.

У енциклопедії троянд зазначається, що у 2014-му цей сорт отримав нагороду Золотой стандарт — Gold Standart Rose Trials (Великобританія) та грамоту

Королівського садівницького товариства (Великобританія), а у

2017-му — Срібний сертифікат конкурсу троянд у Гаазі (Нідерланди).

Цікаво, що у колекції ботсаду є декілька «окастих» сортів крім Eye of Tiger: Sunshine Babylon Eyes, Queen Babylon Eyes, Coral Babylon Eyes, Pastel Babylon Eyes, Eye for You та інші.

Із великої кількості різноманітних видів і сортів, зібраних і вивчених в ботсаду, в експозиційній частині розарію представлені понад 150 кращих сортів різних садових груп: чайно-гібридних, витких, ґрунтопокривних, мініатюрних, паркових.

Різноманіття видів і сортів троянди, оригінальність їх розташування, масовість в показі кожного сорту — справляють дивовижний декоративний ефект протягом літа та осені щороку. Розарій відкритий до 1 жовтня.